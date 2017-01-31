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Akçakoca'da kan bağışına büyük ilgi
31.01.2017 15:04:20

Akçakoca'da kan bağışına büyük ilgi

Akçakoca Kaymakamlığı'nın çağrısıyla Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından Hükümet Konağı içerisine kurulan kan alma birimine vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Kaymakam Yasin Öztürk, Kan bağışında bulunan vatandaşlara da teşekkür ederek sağlık ve sıhhat dileklerinde bulundu.

Akçakoca Kaymakamlığı'nın çağrısıyla Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından Hükümet Konağı içerisine kurulan kan alma birimine vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Kaymakam Yasin Öztürk, Kan bağışında bulunan vatandaşlara da teşekkür ederek sağlık ve sıhhat dileklerinde bulundu.

Akçakoca'da kaymakamlık tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen kam bağışı kampanyasına memurlar kadar vatandaşlarda ilgi gösterdi. Kaymakam Yasin Öztürk, Kaymakamlık olarak her sene ayrı bir farkındalık oluşturmak ve kan verme bilincini en üst seviyelere taşımak üzere böyle faaliyetlere önem verdiklerini belirterek "Kaymakamlık binamız, çok sayıda vatandaşımızın mutlaka girip çıktığı bir bina. Farkındalığı yüksek tutmak adına binamızın içine kan bağışı ünitesi kurdurduk. Bunun dışında sık periyotlarla farklı alanlara kurulan kan bağış ünitesi veya kan alma araçlarıyla vatandaşlarımızın kan verme işlemlerinde gerekli kolaylıkları sağlıyoruz" dedi.

Kan alma çalışmalarını yürüten Düzce Kan Bağış Merkezi Müdürü Hakan Bahadır Bozkurt ise, kan bağışı kampanyalarına vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade ederken, hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle kan bağışlarında da bir azalmanın görüldüğünü söyledi. Yapılan kampanyalar aracılığıyla yeterli olan kan alımlarının yapıldığına da sözlerine ekleyen Bozkurt, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kan miktarının bu sayede karşılandığını bildirdi.

Kaymakamlık binası girişindeki kan alma ünitesinde kan bağışı yapan eski belediye başkanlarından Erol Solak ise, her yıl mutlaka kan bağışında bulunduğunu belirterek tüm vatandaşlara ve özellikle gençlere kan verme tavsiyesinde bulundu.

"Bizi bu saatten sonra cephede savaşa çağırmazlar ama en azından kan bağışında bulunarak vatana bir katkı sunalım" diyen eski başkan Erol Solak, "Kanımızı tazeledik, siyasete de yeni ve tazelenmiş bir kan lazım diyerek siyaset maceramıza kaldığımız yerden devam edebiliriz" diyerek espri yaptı. Kan bağışında bulunan vatandaşlar ise, "Memleket için gençlerimiz canlarını veriyor, biz bir parça kan veriyoruz" dediler.

Kan bağışı kampanyası gün boyunca sürdü.

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