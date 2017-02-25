25.02.2017 13:46:56

Akçakoca'da İtfaiye yolları yıkıyor

Düzce'nin en önemli turistik bölgesi olan Akçakoca'da itfaiye ekipleri cadde ve sokakları suyla yıkıyor.

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Düzce'nin en önemli turistik bölgesi olan Akçakoca'da itfaiye ekipleri cadde ve sokakları suyla yıkıyor.Akçakoca'da Çınar Caddesinde temizlik seferberliğine itfaiye ekipleri de katıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte belediye ekiplerinin temizlik çalışmasına hız verilirken Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri cadde ve sokakları suyla yıkıyor.