25.02.2017 13:46:56
Akçakoca'da Çınar Caddesinde temizlik seferberliğine itfaiye ekipleri de katıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte belediye ekiplerinin temizlik çalışmasına hız verilirken Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri cadde ve sokakları suyla yıkıyor.
Akçakoca'da İtfaiye yolları yıkıyor
Düzce'nin en önemli turistik bölgesi olan Akçakoca'da itfaiye ekipleri cadde ve sokakları suyla yıkıyor.Düzce'nin en önemli turistik bölgesi olan Akçakoca'da itfaiye ekipleri cadde ve sokakları suyla yıkıyor.
Akçakoca'da Çınar Caddesinde temizlik seferberliğine itfaiye ekipleri de katıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte belediye ekiplerinin temizlik çalışmasına hız verilirken Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri cadde ve sokakları suyla yıkıyor.