03.03.2017 15:14:25

Akçakoca'da fırınlara sıkı denetim

Akçakoca Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlükleri, Emniyet Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve Toplum Sağlık Merkezi ekipleri, halk sağlığına yönelik denetimler kapsamında merkezdeki fırınları ve unlu mamul imal eden iş yerlerinin denetimini gerçekleştirdi.

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Akçakoca Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlükleri, Emniyet Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve Toplum Sağlık Merkezi ekipleri, halk sağlığına yönelik denetimler kapsamında merkezdeki fırınları ve unlu mamul imal eden iş yerlerinin denetimini gerçekleştirdi.Akçakoca Belediyesi Zabıta ile İtfaiye Müdürlükleri, Emniyet Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve Toplum Sağlık Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü kontrollerde, ilçe merkezinde yer alan fırınların ve unlu mamul imal eden iş yerlerinin ruhsat, sağlık kuralları, ortam hijyeni, ekmek gramajı ve etiket kontrolü, personel kıyafetleri konularında denetimleri yapıldı. Uyulması gereken kurallar hakkında işletmecileri bilgilendiren zabıta ekipleri, eksik evraklar konusunda ise mevzuatlar doğrultusunda yasal işlem yapıyor.Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, denetimlerin yıl boyunca periyodik aralıklarla süreceğini belirtti. Hijyen kurallarını ihlal ederek halk sağlığını tehdit eden işletme ve imalathanelere geçit vermeyeceklerini ifade eden Yemenici, yapılan ihtarlara uymayan işletmeler hakkında idari yaptırım ve para cezası uygulanacağını ifade etti.