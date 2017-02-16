16.02.2017 14:43:43

Akçakale'de gençler için aktivite alanı oluşturuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce asaleten atanan Şevket Saruhan Hamavioğlu kendi girişimleriyle Akçakaleli gençlere aktivite alanı oluşturdu.

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Şanlıurfa'nın Akçakale Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce asaleten atanan Şevket Saruhan Hamavioğlu kendi girişimleriyle Akçakaleli gençlere aktivite alanı oluşturdu.Akçakale Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğünde gençleri madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan korumak ve yaşam alanları oluşturmak adına çeşitli aktiviteler yapılmaya devam ediliyor. Kısa bir süre önce asaleten ilçe gençlik müdürlüğü görevine atanan Şevket Saruhan Hamavioğlu girişimleri sonucu gençler için birbirinden renkli spor alanları oluşturdu. Hamavioğlu, Akçakale Kapalı Spor salonunda girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından getirttiği, dart, satranç takımları, bilardo masaları, langırt, havalı hokey gibi spor aletleri ile yeni bilgisayarları ve kafeteryanın yenilenen yüzünü Akçakaleli gençler için tahsis ederek, gençleri spora davet etti.Hamevioğlu, gençlerin boş zamanlarını geçirmek ve bütün sosyal aktivitelerden yararlanmaları için Akçakale Kapalı Spor salonunun ve gençlik merkezinin kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.