08.05.2017 17:06:57

Akçakale Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Şerif Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi.

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Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Şerif Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi.Akçakale Belediyesi Toplantı Salonundaki oturum, özel yurt alanı için 1/1000'lik imar plan tadilatının görüşülmesiyle başladı. Ardından, 2016 mali yılı bütçe gelir-gider kesin hesap cetvelleri görüşüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına araç taleplerinin ele alındığı toplantıda, Akçakale İlçe Göç İdaresi Grup Başkanlığına yer tahsisi meselesi de görüşülen konular arasında yer aldı. Meclis toplantısı, komisyon raporlarının okunmasıyla sona erdi.