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Akçakale Belediyesi engelli aileleri mutlu etmeye devam ediyor
09.02.2017 12:57:37

Akçakale Belediyesi engelli aileleri mutlu etmeye devam ediyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendilerinden talepte bulunan ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendilerinden talepte bulunan ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik faaliyetlerinde belediye başkanı eşi Abdülhakim Ayhan'a yardımcı olan Ayşenur Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya geldiği engelli ailelerinden 3'üne daha önce buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon hediye etmişti. Ayhan, bugün de Yukarı Deren Mahallesi'nde ikamet eden Abit Çiftçi ve ailesine verdiği sözü tutarak, ihtiyaçlarını karşıladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Naciye Kurt ve Belediye Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Akkurt ile birlikte aileyi evlerinde ziyaret eden Ayşenur Ayhan, gıda ve giyecek yardımında bulundu. Ayhan, yanlarında getirdiği elbiseleri çocuklara elleriyle giydirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, Ayşenur Ayhan'ın dağıttığı oyuncaklarla ikinci kez sevince boğuldu. Çiftçi ailesinin diğer ihtiyaçlarını da not alan Ayhan, bütün odaların mefruşatlarını yenileme ve aile fertlerinin lavaboya rahat çıkabilmeleri için evin önünü betonla kaplama sözü verdi.

"Çok mutlu olduk"

Abit Çiftçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gelen davet üzerine gittikleri toplantıda Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan'dan bazı taleplerde bulunduklarını belirterek, bugün bu taleplerin yerine getirilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Çiftçi, "Bugün evimizin gıda ihtiyacı karşılandı, çocuklarımıza elbise ve oyuncak getirdiler ve onları sevindirdiler. Beton için kum ve çimento talebimiz oldu, sağ olsunlar ona da 'tamam' dediler. Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur hanımefendiye yardımlarını bizden esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

"Onların mutluluğu bizim mutluluğunuz"

Ayşenur Ayhan ise, bir ailenin talebini daha yerine getirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Yukarı Deren mahallesinde ikamet eden ailemiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bizden istekte bulunmuştu. Biz de bugün kendisini ve ailesini evlerinde ziyaret ettik. Aileye gıda malzemeleri, çocuklara da elbise ve oyuncak getirdik. Ziyaretimiz sırasında gördük ki evin de mefruşat anlamında eksikleri var. İnşallah o eksikleri de en kısa zamanda gidereceğiz. Çünkü onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Akçakale Belediyesi her zaman engelli vatandaşların ve halkın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

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