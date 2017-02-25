25.02.2017 18:07:51
Edirne'nin Enez ilçesinde görevliyken 2013 yılı Müftüler Kararnamesi ile Malatya'nın Akçadağ ilçe Müftülüğüne atanan Evleksiz görev süresi dolması nedeniyle emekli oldu.
Durmuş Evleksiz'den boşalan Akçadağ Müftülüğüne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.
Akçadağ ilçe Müftüsü Durmuş Evleksiz emekli oldu
Malatya'nın Akçadağ İlçe Müftüsü Durmuş Evleksiz görev süresi dolması nedeniyle emekliye ayrıldı.Malatya'nın Akçadağ İlçe Müftüsü Durmuş Evleksiz görev süresi dolması nedeniyle emekliye ayrıldı.
Edirne'nin Enez ilçesinde görevliyken 2013 yılı Müftüler Kararnamesi ile Malatya'nın Akçadağ ilçe Müftülüğüne atanan Evleksiz görev süresi dolması nedeniyle emekli oldu.
Durmuş Evleksiz'den boşalan Akçadağ Müftülüğüne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.