03.02.2017 18:15:43

Akaryakıt istasyonlarına 120 bin lira ceza

Samsun'da 2016 yılı içerisinde yapılan denetimlerde uygun olmayan akaryakıt istasyonlarına 120 bin TL idari para cezası uygulandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Samsun'da 2016 yılı içerisinde yapılan denetimlerde uygun olmayan akaryakıt istasyonlarına 120 bin TL idari para cezası uygulandı.Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2016 yılı içerisinde akaryakıt istasyonlarına yaptığı denetimler sonucu Ölçüler ve Ayar Kanunu'na aykırı hareket edenlere idari para cezası uyguladı. Toplam 8 bin 482 adet ölçü aleti denetimi yapıldı, 103 tane denetime uygun olmayan iş yerine 120 bin lira ceza kesildi.Konuyla ilgili bilgi veren Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altınsoy, "2016 yılında periyodik, ani, şikayetli, stok, çapraz, odaklı ve olağan denetimler gerçekleştirilmiş olup; 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bin 556 iş yerinde yapılan denetimlerde yasal kriterlere uygun olmayan 103, uygun olan 8 bin 379 adet olmak üzere toplam 8 bin 482 adet ölçü aleti denetimi yapıldı. 2016 yılı içerisinde yapılan denetimlerde uygun olmayan 72 ölçü aletine belirtilen yasa çerçevesinde 120 bin TL idari para ceza uygulandı. 2017 yılında ölçü aleti kullanan işletmelerin cezai işlemle karşılaşmamaları için, 2015 yılı damgalı ölçü aletlerinin periyodik muayenesi için Şubat 2017 ayı sonuna kadar 24 Temmuz 1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği çerçevesinde İl Müdürlüğümüze, grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına ya da yetkili muayene servislerine müracaatta bulunmaları kendi menfaatlerine olacaktır" dedi.