10.05.2017 20:55:38

Akarca, Bakan Bangura ile bir araya geldi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Akarca, Sierra Leone Enformasyon ve İletişim Bakanı Bangura'yı ağırladı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü (BYEGM) Mehmet Akarca, Sierra Leone Enformasyon ve İletişim Bakanı Muhammed Bangura ile bir araya geldi.

BYEGM Basın Merkezinden, görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, resmi ziyaret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'ya eşlik eden Enformasyon ve İletişim Bakanı Bangura, Akarca'yı makamında ziyaret etti.

Bakan Bangura, Türkiye ile sarsılmaz bağları olduğunu, yıllar önce ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiğini belirterek, "Türkiye bana kapılarını açıp, mülteci statüsü tanımasaydı iyi bir eğitim alıp ülkeme Bakan olarak dönmem mümkün değildi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Suriyeli milyonlarca insana kucak açmasının bugün tüm dünyaya şaşırtıcı geldiğini, oysa bu durumun kendisi için tanıdık olduğunu aktaran Bangura, Suriyeli mültecileri ağırlamanın Türk insanının sıcakkanlılığının tipik bir örneği olduğunu vurguladı.

Bangura, "Türk insanının kardeşliği olmasaydı, bana burada kalacak yer, yiyecek ve kıyafet, kısacası bir şans vermeseydiniz bugün burada olamazdım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkemde okullar açıp, insanları kandırmaya çalıştılar"

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine Türk halkının verdiği tepkiyi de yadırgamadığını aktaran Bangura, "FETÖ dünya üzerinde çok geniş bir ağa sahip. Bunlar çok kötü niyetli kişiler. Benim ülkemde de okullar açıp, insanları kandırmaya çalıştılar. Gerçekler ortaya çıkınca o okulları kapattık. Türk insanın demokratik değerlere sahip çıkışını destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Sierra Leone'de iletişim alanında yaşanan sıkıntılara dikkati çeken konuk Bakan, BYEGM'nin kurumsal deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da Türk insanının pek çok Batılı devletin aksine çıkar gözetmeden bütün dünya halklarına dostluk duygularıyla bağlı olduğunu vurgulayarak, Sierra Leone'ye medya konusunda istedikleri her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Akarca, ziyaretin ardından Bakan Bangura ve Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın Halkla İlişkiler Danışmanı Sheriff Mahmud Ismail'e, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarlarından düşen mermer parçaları ile hazırlanan yeni yıl kartlarını hediye etti.

Akarca, ayrıca konuklarına, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sözünü hatırlattı ve iki ülkenin dostluğunun göstergesi olarak Türk kahvesi fincan takımı takdim etti.











