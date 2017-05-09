09.05.2017 21:15:07

Akar ve Yeşilyurt'a 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Akar ve Süleyman Yeşilyurt hakkında iki ayrı soruşturma açarak, bu isimlerin gözaltına alınması için Emniyet'e talimat verdi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" suçundan Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı.

TVNET'te yayımlanan "Derin Tarih" isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt'a Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan savcılıkça Hasan Akar'ın Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği sözler sebebiyle yine aynı suç kapsamında ayrı bir soruşturma daha açıldı.

Savcılıkça Yeşilyurt ve Akar'ın gözaltına alınmaları için Emniyet'e talimat da verildi.