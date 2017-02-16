16.02.2017 09:01:51

'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'

Hulusi Akar'ın Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin olarak, 'El Bab'da artık operasyonun bittiğini' söylediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerindeki gezisine katılan Akar, dün Katar'ın başkenti Doha'da gazete temsilcileriyle kısa bir sohbet etti.

Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Akar, "Gözümüz aydın, El-Bab operasyonu bitti" dedi. Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da sözlerine ekledi.

Müderrisoğlu, "Şehir merkezinde sivil kayıp verilmemesi için hassas davranılıyor. Harekâtın Rakka güzergâhı ise koalisyonla askeri koordinasyon ve maliyete katlanma meselesi" ifadesini kullandı.

Müderrisoğlu'nun Sabah'ta 'Körfez'den izlenimler' başlığıyla yayımlanan yazısından bazı bölümler şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın temaslarına eşlik eden heyetten edindiğim kısa notlarla yazıyı noktalayalım…

ABD ile ilişkilerde Başkan Trump döneminde, FETÖ ve PKK terörü ile mücadeledepozitif ilerleme sağlanabileceği beklentisi hâkim. ABD politikaları yeniden tasarlanırkenmart bitmeden Erdoğan- Trump görüşmesi yapılması halinde, pek çok etkileşimi deberaberinde getirecek.

Türkiye- Rusya ilişkileri de çok güçlü zeminde ilerliyor. Mart başına Moskova'da Üst Düzey İşbirliği Toplantısı planlanıyor. Suriye'deki rejim unsurları ve mezhep içerikli milis grupları, iki ülke yakınlaşmasını sabote edecek girişimlerde bulunmayı sürdürüyor.

El Bab'da artık operasyon bitti. Şehir merkezinde sivil kayıp verilmemesi için hassas davranılıyor. Harekâtın Rakka güzergâhı ise koalisyonla askeri koordinasyon ve maliyete katlanma meselesi."

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