14.02.2017 02:07:44

Akademide ihraçlara tepki istifası!

Marmara Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Demirel, ihraçlara tepki olarak istifa etti...

Ajanslarda yer alan bilgide; KHK ile 330 akademisyenin ihraç edilmesine yönelik eylemler sürerken, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Demirel görevinden istifa etti.

Kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla istifa gerekçelerini duyuran Prof. Dr. Ahmet Demirel, 2012'den beri yürüttüğü görevini, üniversitede yaşanan merkezileştirme politikalarını işaret ederek görevinden ayrıldı.

Prof. Dr. Demirel, istifa gerekçelerine yönelik yaptığı açıklamada, "Son KHK ile de görüldüğü gibi üniversite sistemine siyaseten de müdahale edilip akademisyenler bir gecede işsiz, öğrenciler hocasız kalıyorlar" ifadelerine yer verdi.

BirGün'ün haberine göre Prof. Dr. Demirel'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"12 Eylül 1980 darbesinden bu yana üniversite sistemimizin en önemli sorunlardan birinin aşırı merkezileşme olduğunu öteden beri biliyoruz. Karar alma mekanizmaları zaten demokratik bir tarzda işlemiyordu. OHAL koşullarında merkezileşme zirveye ulaştı. Alt kademedeki birimlerce alınan kararlar daha uygulamaya sokulmadan üst kademelerce iptal edilebiliyor. Son KHK ile de görüldüğü gibi üniversite sistemine siyaseten de müdahale edilip akademisyenler bir gecede işsiz, öğrenciler hocasız kalıyorlar. Böyle bir ortam içinde kuruluşuna emek verdiğim Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bütün idari görevlerimden ayrılıyorum. Nisan 2012'deki ilk kuruluşundan bu yana beş yıldır yürütmekte olduğum dekan yardımcılığı görevim ile fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ediyorum."

YORUM YAZ Yorumunu Gönder