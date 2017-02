17.02.2017 18:55:17

AK Partili vekiller vatandaşlarla biraraya geldi

AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir Halk günü kapsamında partilerinin il binasında vatandaşla bir araya geldiler. AK Partili vekiller, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda milletin en iyi kararı vereceğini ifade ettiler.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir Halk günü kapsamında partilerinin il binasında vatandaşla bir araya geldiler. AK Partili vekiller, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda milletin en iyi kararı vereceğini ifade ettiler.AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir. Halk günü öncesi gazetecilerle bir araya gelen milletvekilleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler.Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale'de meydana gelen şüpheli ölümlerde ve otopsi gereken ölümlerde cenazelerin Ankara'ya gittiğini belirtti. Yapılan girişimler sonucu Arpalık Çukuru mevkiinde belirlenen yere otopsilerin Kırıkkale'de yapılması için Adli Tıp Merkezi kurulacağını açıkladı.Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ise, Anayasa değişikliği için mecliste sabahlara kadar çalıştıklarını belirterek, "bu süreçte biz Kırıkkale'de gerek parti içerisinde gerek hemşerilerimizle birlik beraberlik içinde olduk. Amaç, Türkiye olduğunda hep birlikte olduğumuzu gösterdik. İki ay zaman süresince anaya değişikliği için alanlarda olacağız" dedi.Milletvekili Mehmet Demir de, "Yatırımlarla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor. Son iki yıldır sıkıntılı dönemden geçtik. Hiç kimsenin beklenmediği 40 yıldır devletin içine yuvalanmış hainler ülkenin birliğine saldırı yaptı. Bu saldırı halkın ve liderinin dirayeti ile başarıya ulaşmadı. Millete hizmet etmek için hizmet etmek için çalışırken muhalefet dinç gösteriyor ve sıkıntılar yaşanıyor. 16 Nisan'da referanduma gideceğiz, her zaman olduğu gibi referandumda da alanlarda olacağız" ifadelerini kulandıAK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, "Meclisten anayasa değişikliği millete gitmesin diye CHP elinden geleni yaptı 16 Nisan'da halk doğru kararı verişecektir. Referandum çalışmaları kapsamında başbakanımızın katılımı ile 25 Şubat'ta Ankara'da start verilecek bizler il başkanlığı olarak çalışmalarımız yapıyoruz" dedi.