20.02.2017 18:10:13

AK Partili vekilden CHP'li başkana ziyaret

CHP'li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'yı makamında konuk etti.

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CHP'li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'yı makamında konuk etti.Başkan Kılıç, belediyenin hizmetleriyle ilgili olarak bilgiler aktardığı Milletvekili Mustafa Ilıcalı'yı da şaşırttı. Milletvekili Ilıcalı, "Çat ilçesine verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Arif Hikmet Kılıç Beyi tebrik ediyorum" dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, beraberindeki partililerle Çat Belediyesi'ni de ziyaret etti. Referandum öncesi çalışmalar kapsamında ilçede temaslarda bulunan Ilıcalı, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı da ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Çat Belediyesi'nin hizmetlerine ilişkin olarak Başkan Kılıç'ın sunumunu dinleyen Ilıcalı, daha sonra belediyenin yeni hizmet binasını gezdi, Kadın Dinlenme Evi'nde incelemelerde bulundu. Çat Belediyesi'nin hizmetlerine tam puan veren AK Partili Milletvekili Ilıcalı, "Önemli olan halka hizmet edebilmektir, halkın beklentilerine karşılık verebilmektir. Bu manada Çat Belediye Başkanımızı kutluyorum. Çat'ta güzel işlek yapmış, ilçeye güzellikler katmış" diyerek, Çat ilçesi için kendisinin de elinden geleni yapacağını ifade etti.Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ise, AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Farklı siyasi kulvarlarda olabiliriz ama hepimiz bu memleketin evladıyız. Bizim için önemli olan bu memlekete ve bu yörenin insanına hizmet edebilmektir. Bu manada üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Milletvekilimizin ilçemize gösterdiği yakınlığa da ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, konuklarına Çat'a özel çiçek balından hediye ederken, Milletvekili Mustafa Ilıcalı da, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kılıç'a teşekkür etti.