SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Partili Ünal: 'Biz rahatsızlıklarımızı söylersek, ezilirler'
27.02.2017 00:30:30

AK Partili Ünal: 'Biz rahatsızlıklarımızı söylersek, ezilirler'

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, 61. Hükümet'in Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, medya üzerinden tezgahlanan darbe çığırtkanlığı için sert karşılık verdi. TGRT Haber'in konuğu olan Ünal, ana akım medyadaki 'Karargah rahatsız' manşeti için 'Biz rahatsızlıklarımızı söylersek, bu rahatsızlığı ifade edenler, rahatsızlıklarının altında ezilirler' dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, 61. Hükümet'in Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, medya üzerinden tezgahlanan darbe çığırtkanlığı için sert karşılık verdi. TGRT Haber'in konuğu olan Ünal, ana akım medyadaki 'Karargah rahatsız' manşeti için "Biz rahatsızlıklarımızı söylersek, bu rahatsızlığı ifade edenler, rahatsızlıklarının altında ezilirler" dedi.

Fatih Aktaş'ın sunduğu Gençlerle Büyük Buluşma programında Mahir Ünal, AK Parti'nin 14 yıldır vesayet odakları ile mücadele ederek bugünlere geldiğine dikkat çeki ve "411 el kaosa kalktı, genç subaylar rahatsız; gibi manşetleri gençler pek hatırlamaz. Ama bizim gençliğimiz hep bunlarla geçti. Türkiye'de demokratikleşme mücadelesi, bir demokrasi ve siyasal kültürün oluşması için verilen mücadele bizi bugünlere getirdi. Ayrıca 16 Nisan Süreci'nin de kıymetini hem hatırlattı hem de artırdı" dedi.

"MANŞETTEN AYAR VERMEK, KÖTÜ HATIRA"

'Karargâh Rahatsız' manşetini kötü bir hatıra olarak yorumlayan Ünal, Sayın Başbakan'ın dediği gibi; biz siyasiler kendi seçim bölgelerimizde çalışıyoruz. Her bir siyasetçi, Türkiye'nin dört tarafında toplumsal ihtiyaçları, kamuoyu taleplerini ve bizim ne yapacağımızı anlatarak oy alıyoruz, seçiliyor ve Ankara'ya geliyoruz. Ankara'ya geldiğimizde ise bir takım elit ortaya çıkıyor ve diyor ki; 'Bir dakika, siz seçildiniz; ama kararları biz veririz.' Biz AK Parti iktidarları olarak 14 yıldır bu vesayet odakları ile mücadele ediyoruz. Bu kimi zaman askeri vesayet oldu, kimi zaman yargı vesayeti; kimi zaman da böyle medya vesayeti olarak ortaya çıktı. Bütün bu vesayet odaları 14 yıldan beri, 'Her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız' düşüncesi ile hareket ediyor. Cumhuriyet Mitingleri de gördük, 'Ordu göreve' pankartları da yaşadık. Yani aslında her şey, biz yaşarken oldu. Biz 'kapatma davaları' gördük. '27 Nisan e-muhtıra' gördük. Gezi'yi gördük, 17-25 Aralık'ı gördük. En son bir de 15 Temmuz'u gördük" ifadelerini kullandı.

"BİZ RAHATSIZLIKLARIMIZI SÖYLERSEK, EZİLİRLER"

Bütün bu mücadele, aslında 'Devleti kim yönetecek' sorusunun cevabı niteliğinde... Yani; devleti milletin kendi eli ile seçtiği temsilciler mi yönetecek, yoksa kendisini devletin sahibi olan gören elitler mi yönetecek? 'Karargâh rahatsız' manşeti de bu mücadele içinde kötü bir hatıra olarak ortaya çıktı. Hepimize, eski ve hatırlamak istemediğimiz pek çok şeyi yeniden hatırlattı. Sayın Başbakan da sayın Milli Savunma Bakanı da buna gerektiği gibi cevap verdi. Cumhurbaşkanı, başkomutandır. Bu ülkenin siyasi olarak bir başbakanı vardır, bir savunma bakanı vardır. Bütün bunlar varken, siyasi irade varken; birilerinin de çıkıp 'Karargâh rahatsız' demesi kadar rahatsızlık verici başka bir şey olamaz. Hele hele 15 Temmuz'u yaşamış bu millete, gençlere biri kalkıp da neyin rahatsızlığından bahsediyorlar? 15 Temmuz-16 Temmuz günleri bizim yaşadığımız rahatsızlıkları biz dile getirecek olursak; altında ezilirler.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN DEVLETİMİZE KÜSMEDİK"

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde mahkÃ»m edildiği Pınarhisar Cezaevi'ne giderken söylediği sözü hatırlattı ve "Biz AK Parti olarak her zaman şunu yaptık; biz hiçbir zaman devletimize küsmedik. Sayın Cumhurbaşkanı, belediye başkanlığı yaparken; bir şiir okuduğu için Pınarhisar Cezaevi'ne konuldu. Hüküm giymeye giderken; kullandığı bir cümle var: 'Ben devletime asla küsmem.' Biz de her zaman mücadelemizi demokratik siyasetin çizdiği zeminde verdik" diye konuştu.

"SANDIKTAN ÇIKANIN KARŞISINDA KONUŞACAK GÜÇ YOKTUR"

Mahir Ünal, sözlerini, "Bizi sistem dışına itmek istediler. Marjinalleştirmek istediler. Ama biz her zaman meşru zeminde kaldık, siyasetin zemininde kaldık ve biz millete inandık. Sandıktan çıkarak buraya geldik. Sandıktan çıkanın karşısında konuşacak hiçbir güç yoktur. Tek bir güç vardır; o da sandığın sahibidir. Millet ancak kendi temsilcisine ayar verebilir. Bizim hesabımızı ancak millet görebilir. Onun dışında birilerinin rahatsızlık duyması, birilerinin eski, kötü alışkanlıklarını tekrar hatırlamış olması, bizim yeniden onlara bir gerçeği hatırlatmamız gerektiği anlamına geliyor" şeklinde devam etti.

"MİLLET HAİN İLE ADİL OLANI HER ZAMAN AYIRMIŞTIR"

'Millet olarak ordumuz ile alakalı bir sorun hiçbir zaman yaşamadık' diyen Ünal, 'ama' vurgusuyla sözlerini şöyle tamamladı: "Hep birileri ordu ve karargâh adını kullanarak seçilmişlere parmak salladı. Ordu içinde birileri, 1960 Darbesi'ni yaptı, yine birileri 12 Mart Muhtırası verdi. 1980 Darbesi de birileri tarafından yapıldı. 'Bin yıl sürecek' diye kurguladıkları; 28 Şubat mesela... Ama bu millet, her zaman sabırla ak ve kara olanı birbirinden ayırdı. Ordusuna hiçbir zaman düşman olmadı. Ama ordu içinde kendisine karşı bir takım hesap içine giren, tavır alanları da her zaman temizledi. Bu millet Kenan Evren'in yargılandığını gördü. Bunu sabırla yaptı. 12 Eylül'cülerin, 28 Şubat'çıların ne hâle düştüklerini hepimiz gördük. 15 Temmuz'da da bu millet bu defa, bizzat kendi eliyle, ordu içindeki asker kıyafeti giymiş alçakları çekip aldı. O yüzden biz, toplum olarak hiçbir zaman ordu ile karşı karşıya gelmeyiz. Bizim nezdimizde ordu, peygamber ocağıdır. Orada bizim evlatlarımız var. Onların görevi de bizi korumaktır. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için bugün El Bab'da savaşan Mehmetçikler gibi... Millet her zaman hain ile adil olanı birbirinden ayırmıştır."
    YORUM YAZ
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Fransa'da 'Filistin'i tanı' çağrısı
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
ABD'den Rusya'ya kınama
Avrupa'da Türkler'e saldırılar arttı
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış, komik'
Çavuşoğlu: Bizim sabrımızı zorlamasınlar
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
'Türkiye'deki darbeler sistemin yapısından kaynaklanıyor'
Ünlü futbolcuların eski halleri
AK Parti Konya Milletvekili Usta, 28 Şubat'ı anlattı
'28 Şubat sürecinde bir neslin yüzde 20-30'u kayboldu'
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel doğum günü klibi
25 yıllık acı: Hocalı Katliamı
Başbakan Yıldırım 47 ile gidecek
Derbi öncesi Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme
Eski 8 polis 'FETÖ’den tutuklandı
Eski 8 polis 'FETÖ’den tutuklandı
Sivas'ta 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 8 eski polis tutuklandı.
26.02.2017 22:58:55
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu
Hindistan'ın doğusundaki Bengal Körfezi'nde turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
26.02.2017 22:51:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uysal'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uysal'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik etti.
26.02.2017 22:41:58
Bankalarda 115 milyon lira bırakıldı
Bankalarda 115 milyon lira bırakıldı
Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 115 milyon lira unutuldu.
26.02.2017 22:02:05
Recep Ivedik 5 rekora koşuyor
Recep Ivedik 5 rekora koşuyor
Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 5, 8 günde 2 milyon 882 bin kişi tarafından izlenerek, 'En İyi İlk Hafta' rekorunu kırdı.
26.02.2017 20:23:34
Pakistan'da yolcular koridorda oturup uçtu
Pakistan'da yolcular koridorda oturup uçtu
Pakistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağında yedi yolcu koridorda oturdu, uçuş ekibinin biniş kartlarını elle yazdığı belirlendi.
26.02.2017 20:22:02
Çamlıca Camii'nin Besmelesi Ermeni kuyumcudan
Çamlıca Camii'nin Besmelesi Ermeni kuyumcudan
Antalya'da yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı kuyumcu ustası Şenol Vayvalako, Çamlıca Camii için besmele yazılı tablo hazırladı.
26.02.2017 20:18:15
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Ahmet Taşgetiren: 'Evet dünyası”ndaki kaygının sebebi...
Ahmet Taşgetiren: 'Evet dünyası”ndaki kaygının sebebi...
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
Ahmet Türk: 7 Haziran sonrası eyleme geçmek hataydı!
Ahmet Türk: 7 Haziran sonrası eyleme geçmek hataydı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
İran, askeri öğrencilerini Suriye'de kampa alıyor!
İran, askeri öğrencilerini Suriye'de kampa alıyor!
'Neden iki yeni Kürdistan, bir Kürdistan’dan daha iyidir?'
'Neden iki yeni Kürdistan, bir Kürdistan’dan daha iyidir?'
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları