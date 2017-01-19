19.01.2017 13:41:02

AK Partili kadınlardan öğrencilere yardım

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tuzla İlçe Kadın Kolları ile Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından 'Gönül Köprüsü Projesi' kapsamında çatışmaların sona erdiği Silvan ilçesinde, Ziya Gökalp İmam Hatip orta okulunda ihtiyaç sahibi öğrenciler giysi ve mont dağıtıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tuzla İlçe Kadın Kolları ile Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından 'Gönül Köprüsü Projesi' kapsamında çatışmaların sona erdiği Silvan ilçesinde, Ziya Gökalp İmam Hatip orta okulunda ihtiyaç sahibi öğrenciler giysi ve mont dağıtıldı.AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, AK Parti kadın kolları olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım faaliyetlerine hızla devam ettiklerini belirterek, sosyal yardım faaliyetlerini daha geniş tabana yansıtmak istediklerini söyledi. Toplumsal alanda sosyal yardımlaşmayı yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Evsen, "Amacımız kış şartlarında öğrencilerimizin eksiklerini bir nebzede olsa giderebilmektir. Yaptığımız bu yardımlarla, ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardımların AK Parti kadın kollarının bu konulardaki hassasiyetini gösteriyor. AK Parti kadın kollarının sosyal sorumluluk projeleri her zaman ve yerde devam edecektir" dedi.