16.02.2017 09:49:07

AK Partili ismin referandum açıklamasına istifa istendi

AK Parti Manisa İl Başkanı Mersinli, partisinin İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in anayasa değişikliğini içeren halk oylamasıyla ilgili bir programdaki konuşması nedeniyle istifasını istediklerini bildirdi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yazılı açıklamasında, bazı yayın organlarında yer verilen Erdem'in siyaset bilimci sıfatıyla Soma ilçesindeki bir konferansta yaptığı konuşmanın partisinin görüşlerini yansıtmadığını belirtti.

Halk oylaması öncesi gittikleri her yerde "hayır" diyenlerin de "evet" diyenlerin de olabileceğine değinen Mersinli, bu süreçte toplumu geren söylemlerden uzak duracaklarını ve ılımlı bir propaganda yürüteceklerini vurguladı.

Kararı halkın vereceğine dikkati çeken Mersinli, "Sayın Ozan Erdem'in talihsiz açıklaması teşkilatımızın ve partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi hepimizi de üzmüştür. Bu açıklaması nedeniyle Sayın Ozan Erdem'in istifası istenmiştir." ifadelerini kullandı.

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