27.01.2017 17:57:47

AK Partili Güvenç Manisa'da hasret giderdi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği konferansa katılmak üzere Manisa'ya geldi.

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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği konferansa katılmak üzere Manisa'ya geldi.Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği 'Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Terör' konulu konferansa katılmak üzere Manisa'ya gelen Eski Manisa Valisi, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Güvenç'e AK Parti Şehzadeler ilçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Eski Vali Güvenç' in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Belediyemizin davetlisi olarak Şehrimize gelen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz, Eski Manisa Valimiz Celalettin Güvenç ile birlikte şehrimizde bir dizi ziyaretler yaptık. Bu ziyarette gördük ki millet kendisine güzel bir şekilde hizmet edenleri unutmuyor. Halkımızın sayın milletvekilimize gösterdiği sevgi ve alaka bunu gösteriyor. Bugüne kadar şehrimize yapmış olduğu hizmetler nedeni ile kendisine çok teşekkür ediyorum. Ankara'da da kendisini sürekli ziyaret ediyor ve desteğini görüyoruz" dedi.Görev yaptığı süre içeresinde Manisa'da güzel ilişkiler kurduğunu ifade eden TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç "Bir zamanlar görev yaptığımız şehirde olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Özlediğimiz şehir'e gelmemize vesile olan başta Belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik ve tüm Şehzadeler Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bugün yaptığımız ziyaretler esnasında bizlerden sevgilerini esirgemeyen Manisalılara da çok teşekkür ediyorum. Manisa'yı asla unutmadık ve unutmayacağız da. Manisa'nın gönlümdeki yeri, Manisa insanın yanımızdaki yeri bizde çok farklıdır. Bu şehri ikinci vatanımız gibi görüyoruz" dedi.