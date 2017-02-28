28.02.2017 16:10:28

AK Partili Gider, Yenice'de muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde köy muhtarları ile bir araya geldi.

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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde köy muhtarları ile bir araya geldi.Milletvekili Gider, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ve Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın ile birlikte Yenice Kaymakamı Ahmet Başer'i makamında ziyaret etti.Gider, Kaymakamlık ziyaretinin ardından köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar, en çok içme suyu ve köylerin yol ve genel sorunlarıyla ilgili sorunlarını dile getirdi. Sorunların masaya yatırıldığı toplantıda gerekli çalışmaların yapılması için il genel meclis üyeleri, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ve Yenice Kaymakamı Ahmet Başer ile birlikte bir koordinasyon çalışması yaptı.AK Parti Milletvekili Ayhan Gider son olarak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez'de eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Gider, çocuklarla birlikte resim yaptı. Gider, ziyaret sonunda çocuklara boyama kitabı ve kalemi hediye etti.