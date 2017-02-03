03.02.2017 12:46:30

Ak Partili gençlerden 'Kedi miyavlaması' sendromu teşhisi konulan bebeğe ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları üyeleri, dünyada nadir rastlanan 'Cri Du Chat', diğer adıyla 'Kedi Miyavlaması Sendromu' teşhisi konulan Zeynep bebeği yalnız bırakmadı.

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AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları üyeleri, dünyada nadir rastlanan 'Cri Du Chat', diğer adıyla 'Kedi Miyavlaması Sendromu' teşhisi konulan Zeynep bebeği yalnız bırakmadı.Haberi alan gençler, Ezgi-Mehmet Erdoğan çiftini ziyaret edip Zeynep bebeğin hastalığını, nedenlerini ve bunun tedavi yöntemlerinin neler olduğunu onlardan dinledi. Zeynep bebekte, kromozom parçası kopukluğu sebebiyle teşhis konulan sendromun yanı sıra kalbinde delik ve beyninde kitle olduğu, bunlar dışında uyku ve beslenme bozukluğuna dayalı ciddi sağlık sorunları yaşadığını anlatan Erdoğan ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdiler.Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Av. Fatih Özata'nın geçmiş olsun dileklerini iletip Zeynep bebek için verilecek her türlü mücadelede yanlarında olacaklarını söyledi. Erdoğan ailesi de bu durumdan çok memnun olduklarını ve teşekkürlerini ilettiler.