08.05.2017 11:26:01

Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!

AK Parti’ nin 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan kalkışma teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında, bugün sabah 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alındı. Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AHMET TEVFİK UZUN KİMDİR?

Ahmet Tevfik Uzun 1968 Tarsus doğumlu. İstanbul Universitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Tarsus İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. 2009 yerel seçiminde de AK Parti'nin Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmişti. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den Mersin Milletvekili seçildi. Uzun evli ve 4 çocuk babası.