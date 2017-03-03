03.03.2017 15:29:51

Ak Partili eski Mudurnu Belediye Başkanı FETÖ'dan gözaltına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabah saatlerinde yapılan FETÖ operasyonunda Mudurnu Belediyesi eski Belediye Başkanı Metin Soygür ve 2 kişi daha gözaltına alındı.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabah saatlerinde yapılan FETÖ operasyonunda Mudurnu Belediyesi eski Belediye Başkanı Metin Soygür ve 2 kişi daha gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mudurnu'da yapılan operasyonda AK Parti'den Mudurnu Belediye Başkanlığı yapan Metin Soygür gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, A. Ö. ve M. Y. isimli şahıslarda gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda evrak ve dökumana el konuldu.