03.03.2017 09:24:29

AK Partili Çakar Malazgirt'te

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar, bir dizi temaslarda bulunmak için Muş'un Malazgirt ilçesine geldi.

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar, bir dizi temaslarda bulunmak için Muş'un Malazgirt ilçesine geldi.Sabah saatlerinde ilçeye gelen Muzaffer Çakar, ilk olarak Malazgirt Öğretmenevi'nde AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, AK Parti ilçe teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarının sorunlarını dinleyen Muzaffer Çakar, "Doğduğum ilçeme gelerek sizlerle burada olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Ne zamandan beri doğduğum ilçeme gelmek istiyordum. Fakat hem yerel yönetimlerin sorumluluğu hem de referandum hazırlıkları dolayısı ile gelme fırsatı bulamamıştım. Çok şükür buradayım, sizlerle birlikte olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Çok değerli hemşehrilerim, inşallah hükümetimizin ve devletimizin destekleriyle ilçemize kalıcı ve güzel hizmetler yapacağız. Bir dizi incelemelerde bulunmak için buradayız. İlçemizin ne kadar sorun ve sıkıntıları varsa hepsini tespit etmek için buradayız. Malumunuz önümüzde çok önemli bir referandum var. Özellikle bu referandum öncesi 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı et ve tırnak olarak kenetlenen milletimizi bölmek ve provoke etmek için bu hain odakların iş başında olduklarını görüyoruz. Bu hain odaklar, milletimizin arasına nifak sokmak istiyor, ama başarılı olamayacaklar. 16 Nisan'da herkes demokratik hakkını kullanarak sandık başında oyunu kullanacak. Referandum sürecinin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi.Çakar, daha sonra Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'yı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Soner Kırlı ise, "Bugün ilçemize gelerek bizleri ziyaret eden Sayın Muzaffer Çakar'a ve AK Parti ilçe teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Bugün burada ilçemizin sorun ve sıkıntılarını dile getireceğiz. İlçemizin belediye hizmetleri olarak yapılması gerekenleri, Sayın Muzaffer Çakar'a aktardık. Kendisi de bizlere her konuda yardımcı olacağını dile getirdi. Kendisine ilçemde yaşayan vatandaşlarımız adına da teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.