10.07.2017 15:05:00

AK Partili başkan kaza geçirdi

Bursa'da trafik kazası geçiren Yenişehir AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl yaralandı.

Ailesiyle birlikte Bursa'da trafik kazası geçiren AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl yaralanarak, Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamıl'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu açıklandı. Otosansit mevkiinde meydana gelen kazada yaralanan Başkan Adnan Kamıl'ın tedavisi sürerken, ailesinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.