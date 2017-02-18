18.02.2017 16:44:02

AK Partiden seçmen listesi uyarısı

AK Parti Zonguldak il ve ilçe teşkilat başkanları 16 Nisan tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasa Değişikliği Halkoylaması öncesi askıya çıkarılan seçmen listeleri ile ilgili olarak vatandaşlara uyarıda bulunup eksikliklerin ve yeni kayıtların tamamlanması çağrısında bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

AK Parti Zonguldak il ve ilçe teşkilat başkanları 16 Nisan tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasa Değişikliği Halkoylaması öncesi askıya çıkarılan seçmen listeleri ile ilgili olarak vatandaşlara uyarıda bulunup eksikliklerin ve yeni kayıtların tamamlanması çağrısında bulundu.AK Partiden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; 'Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylamasında oy kullanacak seçmen listeleri 18 Şubat 2017 günü muhtarlıklarımızda askıya çıkmış olup 26 Şubat 2017 günü saat 17.00 kadar askıda kalacaktır. 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra ilimize taşınanlar, il içinde adres değişikliği yapanlar,askerlik görevimi tamamlayıp evine geri dönenler,18 yaşına girenler,herhangi bir kısıtlayıcı durumu ( mahkumluk vs.) olup durumunda değişiklik olanlar,ilimize okumaya gelen üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm halkımızın 18-26 Şubat tarihleri arasında askıya çıkacak seçmen listelerini kontrol etmesi ve kaydı yoksa veya bir eksiklik varsa gereken düzeltmeleri yapması gerekmektedir. Yığılmaları önlemek için son günlere bırakılmaması gerekmektedir. Unutmayın oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir.Seçmen listelerinde kaydınız olup olmadığını şu yöntemler ile kontrol edebilirsiniz;1. 18-26 Şubat 2017 tarihleri arasında bağlı bulunduğunuz muhtarlıkta askıda bulunan seçmen listelerinden.2. www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan Yurt içi Seçmen Sorgulama bölümünden3. Tablet veya cep telefonlarınıza indirebileceğiniz Seçmen Sorgulama Uygulamasından4. E-Devlet kapısı sitesinden.Kaydınız yoksa veya bilgilerinizde eksiklik varsa;1. Evde ikametgah edenler ve evde ikametgah eden üniversite öğrencileri;Oturdukları konutun elektrik,su,telefon,doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası veya noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüğüne başvururlar. Oradan aldıkları imzalı ve onaylı belgeler ile ilçe seçim kuruluna başvururlar.2. Üniversite öğrencisi olup ilimizde devlet veya özel yurtlarda kalan ve oyunu Zonguldak'ta kullanmak isteyen öğrencilerimiz ise öğrenim gördükleri okuldan,o okulun öğrencisi olduklarına dair alacakları belge ve yurt müdürlüklerinden,yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurdun bulunduğu ilçedeki nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve alacakları onaylı ve imzalı belgeler ile ilçe seçim kuruluna başvururlar. Gerekli bilgiyi muhtarlıklardan,www.ysk.gov.tr internet adresindeki yurt içi seçmen bölümünden,ilçe nüfus müdürlüklerinden ve il/ilçe teşkilatlarımızdan alabilirsiniz.'