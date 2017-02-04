04.02.2017 14:03:26

AK Partide muhtarlar ile istişare toplantısı

Adıyaman AK Parti İl Başkanlığında muhtarlar ve ziraat odaları başkanları Adıyaman tarımı ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.

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Adıyaman AK Parti İl Başkanlığında muhtarlar ve ziraat odaları başkanları Adıyaman tarımı ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.Genelde Adıyaman tarımı, özelde ise tütün konusunda istişarenin yapıldığı toplantıya ve Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz ve muhtarlar katıldı.İl Başkanı Abdurrahman Dimez'in başkanlık ettiği istişare toplantısı sonrasında açıklamada bulundu.Abdurrahman Dimez, "Ülke gündemi ve Adıyaman gündemi yoğun. Adıyaman Ziraat Odası Başkanımız Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz ve muhtarlarımız bizi ziyaret ettiler. Ülkemizin yoğun gündemi içerisinde Adıyaman tarımını konuştuk. Güzel ve verimli bir istişare toplantısı oldu. Adıyaman kırsalında 500'e yakın köyümüz var. Bunların geçimi tarımdan sağlanıyor. Bununla ilgili istişare toplantısı yaptık. Önümüzdeki süreçte, referandum öncesinde muhtarlarımızın düşünce ve talepleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza büyük önem veriyor. Bizlerde muhtarlarımıza büyük önem veriyoruz. Herhangi bir siyasi parti desteği olmadan insanları temsil ediyorlar. Adıyaman tarımının daha iyi yerlere gelmesi için her birlikte hareket edeceğiz. Muhtarlarımız Adıyaman'a yakışır şekilde taleplerini ilettiler. Huzur ve barış kenti olan Adıyaman'da inşallah tarımla uğraşan taleplerini değerlendirmeye alacağız" dedi.