17.02.2017 09:05:20

AK PartiAK Parti'nin referandum stratejisi netleşti: Polemiğe girmeyin

AK Parti'nin anayasa değişikliği referandumu için kampanyasını nasıl yürüteceği netleşiyor. Kampanya'da 18 yaş vurgusu yapılacağı, 4konomi ve terörle mücadele mesajları verileceği öğrenildi. Teşkilatlara 'polemiğe girmeyin' talimati verildi.

AK Parti 16 Nisan'da yapılacak referandum için stratejisini belirledi. Teşkilatlar Genel Merkez'e çağrılarak strateji hakkında Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından bilgilendiriliyor.

Sabah'ın haberine göre, kampanya boyunca, anayasa değişiklik paketinde en dikkat çeken düzenlemelerinden biri olan seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ile ilgili mesajlar verilecek. Üniversiteli gençlerin bu düzenlemeye büyük destek verdiği belirtiliyor. Polemiğe girmeden 'hayırcılar' ötekileştirilmeden cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatılması istendi.

EKONOMİ VE TERÖR

Stratejinin en önemli ayaklarından birisi ekonomi olacak. Bir yandan vatandaşa çıkarılan ve çıkarılacak ekonomik paketler anlatılırken diğer yandan iş dünyası ile de bir araya gelinecek. Milletle yakın temas kurulacak. Sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinecek. Düzenlemenin Meclis'te çoğunlukla kabul edildiğine vurgu yapılacak.

ARAPÇA, KÜRTÇE ŞARKI

Kampanyanın stratejisinin detayları AK Parti'nin önceki gün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında da ele alındı. Toplantıda kampanya sürecinde kullanılacak sloganlar, şarkılar masaya yatırıldı. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi referandumda da her bölgeye göre şarkılar olacak. Bu kapsamda Kürtçe, Arapça, Karadeniz ve Ege ezgilerine yer verilecek.

TEK MİLLET, TEK DEVLET

'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' vurgusu yapılacak kampanya sürecinde düzenlemenin zorunlu olduğu, 2007'de ilk adımın atıldığı vurgulanacak. Vatandaşa, "Yarım kalan işi siz tamamlayın" denilerek, istikrar vurgusu ön planda tutulacak. Düzenlemenin tek bir isim için yapılmadığının altı çizilerek, "Mesele, memleket meselesi" denilecek. Kampanya programı henüz netleşmeyen Başbakan Yıldırım'ın, Doğu ve Güneydoğu'dakiler başta olmak üzere 20'yi aşkın ilde vatandaşlarla buluşması bekleniyor.

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