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AK parti yeni sistemi belediye başkanlarına anlatacak
08.02.2017 11:14:04

AK parti yeni sistemi belediye başkanlarına anlatacak

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, bu hafta sonu Antalya'da düzenlenecek belediye başkanları toplantısında hem belediyelerin 2016 faaliyetleri değerlendirilecek hem de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve AK Parti'nin kampanya stratejisi belediye başkanlarına anlatılacak.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ak Parti için yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'teki başarı hikayesiyle başlayan bir yerel yönetim anlayışlarının olduğunu söyledi.

Belediyelerin faaliyetlerini takip etmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Kaya, AK Parti'nin, başarı hikayesini sürdürebilmesi için yerelde mutlaka güçlü bir şekilde ayaklarını yere basması gerektiğini belirtti.

Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak belediyeleri yerlerinde ziyaret ettiklerini, illerde bütün şehrin belediye başkanlarının sorunlarını dinlediklerini, bölge toplantıları yaptıklarını dile getiren Kaya, hafta sonu Antalya'da Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı final niteliğinde bir toplantı yapacaklarını dile getirdi.

Kaya, toplantıda yerel yönetimlerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, planlama ve kentsel dönüşümle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sunum yapacağını da aktardı.

Toplantının nisan ayında yapılması planlanan referandum arefesine denk gelmesinin AK Parti için bir şans olduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı Cumhurbaşkanlığı sistemini, Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz da referandum sürecinde yürütülecek kampanyaya ilişkin sunum yapacak. Toplantıda, belediye başkanlarına referandum sürecinde yapacakları saha çalışmalarına ilişkin beklentilerimizi ileteceğiz. Açılış ve temel atma törenlerinin sürece dahil edilmesi, programlarının yapılması ve bunun yanında yapmamaları gerekenleri de onlara söyleyeceğiz. Sayın Başbakanımız, belediyelerden beklentilerini dile getirecek ve özellikle de belediyelerin yapacakları işleri AK Parti vizyonuna uygun yapmaları konusunda belediye başkanlarına çok net mesajlar verecek."

Erol Kaya, AK Parti belediyelerinin halk nezdinde ve şehirler nezdindeki itibarının fevkalade iyi olduğunu, birçok yerde merkezi yönetimden daha başarılı olduklarını vurguladı.

Belediye başkanlarıyla ilgili algının özellikle büyükşehirlerde çok iyi olduğunun altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Vatandaşın belediyeden beklentileri var. Biz belediye başkanımızı çağırıp belki 50 sayfalık bir anketin üzerinden tek tek belediye başkanımızı ikaz ediyoruz. Biz bunu sürekli yapıyoruz. Sadece bunu değil aynı zamanda belediyelerimizin mali tablolarını sürekli takip ediyoruz. Gelir gider tablolarının dengesi, borç yükü, personel harcamaları, yerel gelirleri artırıp artırmadıkları, sosyal ve kültürel faaliyetler, seçim vaatleri yani 2014'te ne vaat ettiler, onu takvimlendirdik. Bu yatırımları düzgün yapıyorlar mı Bunlar bakıyoruz. AK Parti adına söz veren belediyelerimizin sözünü yerine getirmeleri gerekir. Bunları takip ediyoruz. AK Parti belediyelerini sürekli radarda takip eden bir parti."

FETÖ İLE MÜCADELE 

Kaya, hafta sonu yapılacak toplantıda, FETÖ ile mücadelenin de üzerinde hassasiyetle duracakları konulardan biri olduğunu vurguladı.

FETÖ ile mücadele kapsamında haklarında ihbar ve şikayet olan belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin gözden geçirildiğini dile getiren Kaya, "FETÖ ile iltisaklı olduğuna ilişkin 63 belediye başkanı hakkında ihbar aldık ve bunları inceledik. Bu kişilerden 7'siyle yollarımızı ayırdık. Bunlardan şu anda 5'i tutuklu. Ayrıca 757 belediye meclis üyesiyle ilgili bize ihbar ve şikayet geldi. Bunları da incelenmesi devam ediyor. Şu ana kadar 36 meclis üyesiyle de yollarımızı ayırdık." dedi.



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