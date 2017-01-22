22.01.2017 20:22:04

AK Parti'ye saldırının faili terörist ölü ele geçirildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına lav silahıyla düzenlenen saldırıya ilişkin terör örgütü DHKP-C üyesi bir kişi, Tekirdağ'da ölü olarak ele geç

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına lav silahıyla düzenlenen saldırıya ilişkin terör örgütü DHKP-C üyesi bir kişi, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi.Saldırının faili Bilgehan Karpat, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Şahsın İçişleri Bakanlığının gri listeyle aradığı teröristler arasında olduğu belirlendi.