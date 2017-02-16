SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ak Parti ve MHP ortak kampanya yürütecek mi?
16.02.2017 10:15:05

Ak Parti ve MHP ortak kampanya yürütecek mi?

Yazıcı, 'MHP, Mecliste destek verdi, kampanya sürecinde de yer alacaklardır.' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor?" programına konuk oldu.

Referandum süreci ve Anaysa Değişikliği Kanunu'yla ilgili konuşan Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, süreçte MHP ve Ak Parti'nin birlikte kampanya yürütüp yürütmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.

"MHP bu süreçte bir kampanya yürüteceğini söyledi. İlk bu konu konuşulduğu zaman 'Meclise destek veririz ama kampanya sürecine katılmayız' diye gündeme gelen bir şey söz konusu değil. Mecliste destek verdilerse, kampanya sürecinde de yer alacaklardır" dedi.

Yazıcı'nın açıklamaları şöyle;

"Cumhurbaşkanlığı sistemi veya Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli, diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sürecin içinde olacaktır. Bu çok doğal. Biz de parti olarak bu projenin sahibi olarak Cumhurbaşkanının kampanyasıyla çatışmadan kampanya alanlarını netleştireceğiz.

"MHP, MECLİS'TE DETEK VERDİYSE, KAMPNAYA SÜRECİNDE DE YER ALACAKTIR"

MHP de bu süreçte bir kapmaya yürüteceğini söyledi. İlk bu konu konuşulduğu zaman 'Meclise destek veririz ama kampanya sürecine katılmayız' diye gündeme gelen bir şey söz konusu değil. Mecliste destek verdilerse, kampanya sürecinde de yer alacaklardır.

"17 NİSAN SABAHI BU DÜZENLEME HAYATA GEÇERSE DEĞİŞİKLİKLERİ OTURUP KONUŞURUZ"

Yıllar öne yapılmış çalışmalar var, raflarda duruyor. Bu anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesi için Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması zorunlu değil. 17 Nisan sabahı bu düzenleme hayata geçerse değişiklikleri oturup konuşuruz. Meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi seçimden sonra veriliyor"

 


    YORUM YAZ

YORUMLAR

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi
Tırın dorsesindeki gizli bölmede, 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.
16.02.2017 11:39:51
Kim Jong'un kardeşinin ölümünde ikinci zanlı da yakalandı
Kim Jong'un kardeşinin ölümünde ikinci zanlı da yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong'un üvey kardeşinin ölümünde ikinci kadın zanlı da yakalandı.
16.02.2017 11:35:14
Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat
Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığının katılımıyla Kars Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı’nda 2017 Kış Tatbikatı düzenlendiğini açıkladı.
16.02.2017 11:28:46
TÜRKSAT'ın bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
TÜRKSAT'ın bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ın bombalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
16.02.2017 11:26:11
İzmir'de IŞİD bağlantılı bir kişi gözaltında
İzmir'de IŞİD bağlantılı bir kişi gözaltında
İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken IŞİD üyeleriyle bağlantısı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
16.02.2017 11:18:21
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Erdoğan, Fırat Kalkanı'nda şehit olan Çavuş Tevlim ile İzmir'de şehit olan polis Öner'in ailelerine taziyede bulundu.
16.02.2017 11:11:25
Kayseri’de 11 araç birbirine girdi
Kayseri’de 11 araç birbirine girdi
Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.
16.02.2017 11:05:31
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'HDP Başkanlığa evet diyecek'
'HDP Başkanlığa evet diyecek'
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'
'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Ahmet Türk ile Devlet Bahçeli görüşmesinin önündeki engel ortadan kalktı
Ahmet Türk ile Devlet Bahçeli görüşmesinin önündeki engel ortadan kalktı
Kürt konferansında neler konuşuldu?
Kürt konferansında neler konuşuldu?
Rusya'da Trump şaşkınlığı: Beklentilerimizde yanıldık
Rusya'da Trump şaşkınlığı: Beklentilerimizde yanıldık
Almanya'daki 'imam baskınlarını' FETÖ ihbar etmiş
Almanya'daki 'imam baskınlarını' FETÖ ihbar etmiş
Meşal: Gazze'ye saldırı durumunda olacaklardan uyarıyoruz
Meşal: Gazze'ye saldırı durumunda olacaklardan uyarıyoruz

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları