16.02.2017 10:15:05

Ak Parti ve MHP ortak kampanya yürütecek mi?

Yazıcı, 'MHP, Mecliste destek verdi, kampanya sürecinde de yer alacaklardır.' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor?" programına konuk oldu.

Referandum süreci ve Anaysa Değişikliği Kanunu'yla ilgili konuşan Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, süreçte MHP ve Ak Parti'nin birlikte kampanya yürütüp yürütmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.

"MHP bu süreçte bir kampanya yürüteceğini söyledi. İlk bu konu konuşulduğu zaman 'Meclise destek veririz ama kampanya sürecine katılmayız' diye gündeme gelen bir şey söz konusu değil. Mecliste destek verdilerse, kampanya sürecinde de yer alacaklardır" dedi.

Yazıcı'nın açıklamaları şöyle;

"Cumhurbaşkanlığı sistemi veya Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli, diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sürecin içinde olacaktır. Bu çok doğal. Biz de parti olarak bu projenin sahibi olarak Cumhurbaşkanının kampanyasıyla çatışmadan kampanya alanlarını netleştireceğiz.

"MHP, MECLİS'TE DETEK VERDİYSE, KAMPNAYA SÜRECİNDE DE YER ALACAKTIR"

MHP de bu süreçte bir kapmaya yürüteceğini söyledi. İlk bu konu konuşulduğu zaman 'Meclise destek veririz ama kampanya sürecine katılmayız' diye gündeme gelen bir şey söz konusu değil. Mecliste destek verdilerse, kampanya sürecinde de yer alacaklardır.

"17 NİSAN SABAHI BU DÜZENLEME HAYATA GEÇERSE DEĞİŞİKLİKLERİ OTURUP KONUŞURUZ"

Yıllar öne yapılmış çalışmalar var, raflarda duruyor. Bu anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesi için Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması zorunlu değil. 17 Nisan sabahı bu düzenleme hayata geçerse değişiklikleri oturup konuşuruz. Meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi seçimden sonra veriliyor"

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