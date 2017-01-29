30.01.2017 08:33:52

AK Parti ve CHP referandum alan çalışmalarına başladı

Kırşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi referandum çalışmalarına başladı.

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Kırşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi referandum çalışmalarına başladı.Kaman İlçesi ve Mucur İlçesinde gerçekleştirilen toplantılarda konuşan milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, yapılacak oylamanın Türkiye tarihinin en önemli oylaması olduğunu ve insanları ayrıştırmadan kampanya sürecinin tamamlanması gerektiğini anlattı.Danışma Meclisi toplantılarına Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, İl Başkanı Mustafa Kendirli de katılım gösterdi.CHP ise kampanya süreci çalışmalarına Çiçekdağı ve Akpınar İlçesinde yaptığı çalışmalarla başladı.İl Başkanı Yılmaz Zengin, "Demokrasimizi güçlendirme noktasında çalışmalarımıza başladık. CHP olarak yapılan oylamanın sıkıntılarının olduğunu tespit ettik. İç tüzük gereği Anayasa Mahkemesi ile gereğini yapmaya başlayacağız. Yüce milletimize gidecek, yapılan çalışmaların bilinmeyen yönlerini anlatacağız. Küresel güçlerin oyununa gelmemek için halkın en doğrusunun yanında olacağını düşünüyoruz." dedi.