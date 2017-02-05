05.02.2017 14:29:26

AK Parti Trabzon Ortahisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı

AK Parti Ortahisar İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, referandumda oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Ortahisar İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, referandumda oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.Değerlendirmesine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'de koalisyonlara son vereceğini ifade ederek başlayan Gümrükçüoğlu, "Bu iş Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsi meselesi değildir. Bu iş ülkemizde tekrar koalisyonların yaşanmaması meselesidir. Koalisyonlardan neler çektiğimizi bu millet çok iyi bilir. Bu memlekette koalisyon dönemlerinde hiçbir ilerleme sağlanamadı. Bu sistemle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir daha koalisyon dönemlerinin yaşanmaması sağlanmış olacak" dedi."Parlamento, bakanlar kurulunu denetleyecek"Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bugünkü sistemden çok daha demokratik olduğuna dikkat çeken Gümrükçüoğlu, örnekler vererek bu durumu izah etti. Mevcut sistemde Bakanlar Kurulunun Başbakan tarafından oluşturulduğunu hatırlatan Gümrükçüoğlu, "Mevcut sistemde Bakanlar Kurulunu Başbakan belirliyor. Peki o zaman yeni sistem için nasıl iddia edilebilir ki tek adam dönemine geçiliyor. Bugün herkes Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aday olur, sayın Kemal Kılıçdaroğlu da aday olabilir, sayın Devlet Bahçeli de aday olabilir, bir başkası da aday olabilir? Millet sandıkta kararını verecek. Seçilen Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunu oluşturacak? Peki, bugünkü sistemde bir bakan için gensoru verilse, geçmişten günümüze bakın çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisi ya da partileri 'evet' demezse o bakan yüce divana gönderilebilir mi? Hayır. Peki mevcut sistemde ne var? Bakanlar Kurulunun tamamı parlamento dışından oluşturulabileceği gibi parlamento içinden bir milletvekili bakan olarak görev alması durumunda da milletvekilliğinden istifa edecek ve parlamento ile ilişkisi kesilecek. Dolayısıyla parlamento Bakanlar Kurulu üzerinde denetlemesini rahatlıkla yapabilecek. İşte bu nedenle yeni sistemde bugünkü sistemden çok daha demokratiktir" diye konuştu."Cumhurbaşkanı bile yargılanabilecek"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bugünkü sistemden daha demokratik olduğunu anlatarak konuşmasını sürdüren Gümrükçüoğlu, "Bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı yargılanabilir mi? Yargılanamaz. Yasada deniliyor ki 'Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle suçlanabilir, yargılanabilir.' Bu nasıl bir soyut kavramdır! Bunun delili, ispatı nedir? Yok. Yani mevcut sistemde 'Cumhurbaşkanı yargılanamaz' deniliyor. Ama yeni sistemde memleketin tüm politikalarını yürütecek olan Cumhurbaşkanı her alanda hesap verecek. İşte demokrasi budur, adalet budur. Olması gereken de budur" ifadelerini kullandı."Trabzon insanının önceliği memleketidir"Konuşmasında geçmişte ülkeyi yönetenlerin, devlet tecrübesine sahip olan herkesin başkanlık sistemini istediğine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, "Bu yeni sistem ülkemiz için kaçınılmazdır, şarttır. Ülkemizin daha güçlü şekilde yönetilmesi için bu yeni sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin daha hızlı kalkınması, daha çok büyümesi için, gelecek nesillerimizin çok daha refah içinde yaşaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi referandum süreci başlayacak. Allah'ın izniyle gece gündüz sahada olacağız. Trabzon'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Hangi görüşten olursa olsun insanlarımıza yeni sistemin tüm ayrıntılarını, ülkemize sağlayacağı yararları en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Bizim insanlarımız memleket sevdalısıdır. Hangi görüşe mensup olursa olsun Trabzon insanının en büyük görüşü ve birinci önceliği her zaman memleketidir" şeklinde konuştu.