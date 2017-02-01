01.02.2017 15:17:31

AK Parti teşkilatları referanduma hazır

AK parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türkiye'nin referandumdan sonra yeni bir sistem değişikliğiyle sonra 2023 hedeflerine koşar adımlarla ilerleyeceğini söyledi.

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AK parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türkiye'nin referandumdan sonra yeni bir sistem değişikliğiyle sonra 2023 hedeflerine koşar adımlarla ilerleyeceğini söyledi.AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Nisan ayında yapılacak olan yeni anayasa değişikliği referandumu önce teşkilatlar bir toplantı düzenlendi. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl başkanı Av. Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda referandum süresince izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.TBMM'de kabul edilen yeni anayasa değişikliğinin referanduma gittiğini hatırlatan milletvekili Ahmet Sami Ceylan, referandum oylamasında millet hangi kararı verirse versin saygı duyacaklarını ifade etti. Yürütme sistemindeki değişikliğin ülkenin geleceği ve yarınları için yapıldığını kaydeden Ceylan, artık parlamenter sistemin tıkandığını ve çalışamaz hale geldiğini belirtti.15 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin yaptıklarının ortada olduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, "Biz 2023'lerin, 2053'lerin, 2071'lerin Türkiye'si için bu yeniliği yapıyoruz. Bu ülkede anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla ülke ekonomisinin tepetakla olduğu günler unutulmamalı. Türkiye'nin bir daha kriz ve kaos ortamlarını görmemesi için, istikrar devam etsin diye sistem değişikliği yapıyoruz. Bu bir rejim değişikliği değil altını çizerek söylüyorum. Bu bir sistem değişikliğidir. Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili de kimse polemik yapmasın. Anayasa'nın ilk dört maddesi kesinlikle değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir hukuk devletidir" dedi.Referandum da 'hayır' diyenlerin neden 'hayır' dediklerini açıklamalarını isteyen Ceylan, "Terör örgütünün üst düzey yöneticisi birkaç gün önce çıkıyor açıklama yapıyor. Referandumdan evet çıkarsa PKK'nın sonu olur diyor. PKK'nın hayır dediği anayasa değişikliğine hangi partilerinde hayır dediğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. AK Parti ve Milliyetçi hareket Partisi ülkenin bekası ve yarınları için anayasa değişikliğine evet diyorlar. PKK'nın yöneticisi ve tüm terör örgütleri anayasa değişikliğine hayır diyor. Türkiye'de istikrarsız bir ortam yaratmak için DEAŞ, PKK'sı, FETÖ'sü tüm terör örgütleri ülkede istikrarsız bir ortam oluşturmak için çaba sarf ediyor. Çok partili sisteme geçişten itibaren yaşanan olaylara baktığınızda parlamenter sistem artık arıza vermeye başladı. Türkiye referandumdan sonra yeni bir sistem değişkiliği ile 2023 hedeflerine hızlı adımlarla koşmaya devam edecek. Bu topraklarda terör gündemden kalkacak. İnşallah bugünleri hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı."Ekonomik ve siyasi istikrarın devamı için 'evet' diyoruz"AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ'da, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın devam etmesi için referandum da 'evet' dediklerini açıkladı.AK Parti teşkilatları olarak referanduma hazır olduklarını kaydeden Karadağ, Türkiye'nin siyasi geleceği, Türk milletinin refah seviyesinin artması, birlik ve beraberliğinin devam etmesi, vatanın bölünmemesi için referandumun ne anlama geldiğinin farkında olduklarını söyledi.Türkiye'deki gerek ekonomik, gerekse siyasi istikrarın devamı için, koalisyonlar döneminin bir daha açılmamak üzere kapanması ve darbe dönemlerinin sona ermesi için yeni anayasa değişikliğinin oylanacağını referandumun son derece önemli olduğunu anlatan Karadağ, "Referandumda milletimiz en azami desteği geçmişte olduğu gibi verecektir. Gerek AK Parti gerekse Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin geleceğini etkileyecek, ülkenin geleceğine olumlu katkı sağlayacak referandumdan evet çıkması için ne gerekiyorsa yapacak. Evetçilere baktığınız zaman milliyetçi, muhafazakar, Türk milletini, vatanını, bayrağını seven insanların oluşturduğu bir topluluk olarak görüyoruz. Hayırcılara baktığımızda CHP ile kol kola girmiş bir HDP görüyoruz. HDP demek PKK demek. HDP ile işbirliği yapan bir CHP ülkenin bölünmez bütünlüğü hususunda tekrar şapkasını önüne koyup düşünmek zorundadır. Milletimiz HDP ile CHP'nin işbirliğine çok dikkat etmeli ve evet için ne gerekiyorsa teşkilatlarımız çok çalışmalı. Bu süreçte kim nerede duruyor bunu gözlemlemek bile evet demek için yeterli bir sebeptir" diye konuştu.AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ise, yarın seçim olsa merkez ilçe teşkilatlarının bu seçime hazır olduğunu dile getirdi.