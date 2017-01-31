31.01.2017 04:47:30

AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunmaması kriz yarattı...

Anayasa değişikliği ve referandum sürecini anlatmak üzere Bodrum teşkilatının düzenlenen toplantıda, Erdoğan'ın resminin salonda yer almaması AK Parti'de kriz yarattı.

ODATV.com'da yer alan bilgide; Bazı AK Parti üyelerinin "reis'in resmi salonda nasıl olmaz deyip" salondan ayrıldı.

AK Parti Bodrum teşkilatı Atatürk ve Başbakan Binali Yıldırım'ın afişlerine yer verirken, Erdoğan'ın resmi yer almadı. AK Parti'ye yakınlığıyla tanınan yazar Kemal Önekli ise "Reis'in resmine perhiz mi var acaba?" tweeti atarak tepki gösterdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun atadığı AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin, AK Parti Bodrum Teşkilatı'nda konuşma yapması da tepki gösterilen diğer konular arasında oldu.

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