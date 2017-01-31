SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
31.01.2017 04:47:30

AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunmaması kriz yarattı...

Anayasa değişikliği ve referandum sürecini anlatmak üzere Bodrum teşkilatının düzenlenen toplantıda, Erdoğan'ın resminin salonda yer almaması AK Parti'de kriz yarattı.

ODATV.com'da yer alan bilgide; Bazı AK Parti üyelerinin "reis'in resmi salonda nasıl olmaz deyip" salondan ayrıldı.

AK Parti Bodrum teşkilatı Atatürk ve Başbakan Binali Yıldırım'ın afişlerine yer verirken, Erdoğan'ın resmi yer almadı. AK Parti'ye yakınlığıyla tanınan yazar Kemal Önekli ise "Reis'in resmine perhiz mi var acaba?" tweeti atarak tepki gösterdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun atadığı AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin, AK Parti Bodrum Teşkilatı'nda konuşma yapması da tepki gösterilen diğer konular arasında oldu.

retyethbg

 



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Kanal İstanbul'da yeni sürpriz
Kanal İstanbul'da yeni sürpriz
Kanal İstanbul Projesi'nden çıkacak toprakla yapay adaların yapılacağı belirtildi...
31.01.2017 03:47:45
Bir garip isim davası
Bir garip isim davası
Eşinden habersiz çocuğuna resmi olarak isim veren babaya, anne tarafından dava açıldı...
31.01.2017 03:16:04
Trump borsayı da vurdu
Trump borsayı da vurdu
Donald Trump'ın mülteciler konusundaki politikası New York Borsası'nı da vurdu...
31.01.2017 01:04:24
'Hakemin gözüne perde indi'
'Hakemin gözüne perde indi'
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu...
31.01.2017 00:40:12
HDP'li vekil serbest bırakıldı
HDP'li vekil serbest bırakıldı
Gözaltına alınan HDP milletvekili Lezgin Botan'ın serbest bırakıldığı belirtildi...
31.01.2017 00:34:05
BM'den cami saldırısına kınama
BM'den cami saldırısına kınama
BM, Kanada'nın Quebec eyaletindeki camiye düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı...
31.01.2017 00:23:20
Eski milyarder cezaevinde
Eski milyarder cezaevinde
Brezilyalı eski milyarder Batista'nın, ABD'den ülkeye dönüşünde gözaltına alındığı bildirildi...
31.01.2017 00:20:16
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Çin: ABD ile savaş ihtimali artık bir gerçek
Çin: ABD ile savaş ihtimali artık bir gerçek
CHP'den TSK'nın Kardak çıkışına eleştiri
CHP'den TSK'nın Kardak çıkışına eleştiri
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Gülen için yeni hamle
Gülen için yeni hamle
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksinde düşüş

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları