12.02.2017 18:04:37

AK Parti teşkilatı STK'larla bir araya geldi

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı, Nevşehir'de faaliyet gösteren dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı, Nevşehir'de faaliyet gösteren dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili 16 Nisan'da yapılması öngörülen halk oylaması öncesi AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı, Nevşehir'deki dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver başkanlığında yapılan toplantıya, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.Geniş katılımla yapılan toplantıda AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, halk oylaması öncesi yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol haritaları hakkında STK temsilcilerine bilgiler aktardı.Yaklaşık 2 saat süren toplantı STK temsilcilerinin konuyla alakalı görüşlerini bildirmeleri ve soru cevap şeklinde sona erdi.