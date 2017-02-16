AK Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Neşe Karademir getirildi
AK Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanlığına, il sekterliği görevinde bulunan Neşe Karademir getirildi.
AK Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanlığına, il sekterliği görevinde bulunan Neşe Karademir getirildi.
AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü, genel merkez kadın kollarından yetki belgesini alan Neşe Karademir'e yeni görevinde başarılar diledi. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca da, ilçe kadın kollarına atanan Neşe Karademir ile birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi.