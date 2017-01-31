31.01.2017 13:33:44

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaynarca, teşkilat toplantılarını takip ediyor

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, mahalle başkanları ve mahalle teşkilatlarının toplantılarına bizzat katılarak verilen eğitimleri yerinde gördü.

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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, mahalle başkanları ve mahalle teşkilatlarının toplantılarına bizzat katılarak verilen eğitimleri yerinde gördü.Bu kapsamda Zafer, Fatih, Kumlubel, Hacialibey, Haciseyit, İhsaniye, Hayriye ve Yeni Bağlar mahallelerinde mahalle yönetimlerine verilen referandum eğitimi ve "Evet" sonucunun getirileri ile ilgili seminerler düzenlendi. İbrahim Yılmaz Kaynarca, toplantılarda hayır diyenlerin yanıltmak ve yanlış bilgi ile insanların kafasını karıştırmak dışında bir üretimlerinin olmadığını aklıselim düşünen CHP liderinin de "Evet" diyeceği maddeler olduğunu belirtti. Tepebaşı teşkilatının ilçe başkanından mahalle yönetimlerine, sandık yönetimlerine kadar vizyoner ve dijital çağa ayak uydurabilen ekiplerden müteşekkil olduğunu belirtti.