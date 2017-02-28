28.02.2017 13:24:54

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım: (4)- 'Bu yıl içinde üreticilerimize toplam 12,8 milyar, yaklaşık 13 katrilyon ödeme yapacağız. Çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Mazot ve gübre desteğini Mart ayı içinde ödeyeceğiz. Çiftçilerimiz hazırlıklarını yapsınlar'- 'Olumsuz bir takım gelişmelere rağmen Türkiye istikrarını sürdürüyor, kalkınma ve büyüme yolunda tam yol ileriye doğru gidiyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, çiftçilere yönelik bir müjde vermek istediğini belirterek, "Bu yıl içinde üreticilerimize toplam 12,8 milyar, yaklaşık 13 katrilyon ödeme yapacağız. Çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Mazot ve gübre desteğini mart ayı içinde ödeyeceğiz. Çiftçilerimiz hazırlıklarını yapsınlar." dedi.

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda lider ülkeler arasında yer almasını sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Referanduma gidiliyor diye her şeyi bırakıp, işi gücü rafa kaldırmadıklarına işaret eden Yıldırım, kalkınma projelerinin devam ettiğini belirtti. Genel teşviklerden çok verim sağlayacak teşvikler üzerinde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"23 ili kapsayan özel bir kalkınma planıyla ekonomiye can, vatandaşa iş, aş sağlayan cazibe merkezleri programını da başlattık. Bugüne kadar 25 milyar liralık bu bölgelere yatırım için müracaat geldi. Dün itibarıyla bu müracaatlar doldu, bundan sonra bunlar süratle yatırım yerleri tahsis edilecek ve 150 bin üzerinde vatandaşımıza, gencimize iş, aş imkanı sağlanacak. Buradan önemli bir müjdeyi de çiftçilerimize verelim. AK Parti iktidarı olarak 14 yıllık tarıma, hayvancılığa olan desteklerimizi 1,8 milyardan 12 milyarın üzerine çıkardık. Geçen senenin sonlarına doğru aldığımız bir kararla çeşitli adlar altında verilen bu destekleri, bir hasattan önce, bir de hasattan sonra olmak üzere, yani nisan-mayıs ayları ve eylül-ekim aylarında vermek suretiyle bu desteklerin daha anlamlı hale gelmesini hedefledik. Bu yıl içinde üreticilerimize toplam 12,8 milyar, yaklaşık 13 katrilyon ödeme yapacağız. Çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Mazot ve gübre desteğini mart ayı içinde ödeyeceğiz. Çiftçilerimiz hazırlıklarını yapsınlar."

İhracatçılar için de güzel bir haberi olduğunu belirten Yıldırım, "Farklı limanlarda, farklı ad altında yükleyicilerden yüksek ücret alındığını tespitini yaptık. Bir düzenleme yapmak suretiyle buraya bir sınır getirdik. Bundan böyle limanlarda, tartı, tolerans, doğrulama, teyit gibi adlar altında alınan ücretler 60 liranın üzerine çıkamayacak. İsteyen bu fiyatın altında da bir uygulama yapabilir. Böylece yıllık bu tip kalemlerden 75 milyon lira ihracatçının cebinde kalacak." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksinin şubat ayında, geçen aya göre yüzde 6,8'lik artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Geçici bir takım sıkıntılarımız olmasına rağmen geleceğe yönelik vatandaşın umudu olumlu. Geleceğe vatandaş umutla bakıyor. Her şeyin baharda daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu göstergeler bunu gösteriyor. Olumsuz bir takım gelişmelere rağmen Türkiye istikrarını sürdürüyor, kalkınma ve büyüme yolunda tam yol ileriye doğru gidiyor. Bizim ülkemize, vatandaşımıza, milletimize güvenimiz tam." diye konuştu.

Toplantıya katılan Rizelilerin "Rize seninle gurur duyuyor" sloganını "Niğde seninle gurur duyuyor" olarak anlayan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşlandık artık, kusura bakmayın. İyice işitemiyoruz bazen. Ama Niğde de bizim, Rize de bizim. Ay yıldızlı bayrak da bizim, Anadolu 780 bin kilometrekare vatan toprağı da bizim. Biz, sizlerle gurur duyuyoruz, o zaman ne diyoruz? İş için, aş için, helal lokma için, kalkınan büyük Türkiye için, bereket için 'evet'. Sevdamız millet kararımız 'evet', gücümüz millet, kararımız 'evet, daima millet, kararımız evet, evet, evet. Allah sizden razı olsun."

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı sisteminin faydasını anlatırken vesayetin ortadan kalkacağını dile getirdiklerini belirterek, "Sizler değil miydiniz, 15 Temmuz gecesi o ezanlarla, o selalarla milletin istiklalini, ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen." dedi.

(Sürecek)