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AK Parti Tavşanlı Teşkilatı 'evet' için yola çıkıyor
24.02.2017 10:38:39

AK Parti Tavşanlı Teşkilatı 'evet' için yola çıkıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum çalışmalarına start verdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum çalışmalarına start verdi.

25 Şubat'ta Ankara'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemi tanıtımı programı için bu gece Tavşanlı'dan otobüslerin kaldırılacağı da bildirildi.

Ak Parti Tavşanlı ilçe Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılacak olan Referandum çalışmalarına akşam saatlerinde geniş kapsamlı Yönetim Kurulu toplantısı ile start verdi. İlçe başkanı Hilmi Gümüş'ün başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek belediye başkanı Agah Aşkın, Tepecik belediye başkanı Adnan Korkmaz ve Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray'da katıldı.

Toplantıda, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla alakalı yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol haritası belirlendi. (Tİ - EFE)
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