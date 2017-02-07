07.02.2017 15:28:04

AK Parti sandık başkanları toplantılarını tamamladı.

AK Parti Balıkesir'in ilçede düzenlediği ve Marmara'dan başladığı sandık başkanları toplantılarını, Bigadiç ilçesinde yapılan son toplantı ile tamamladı.

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AK Parti Balıkesir'in ilçede düzenlediği ve Marmara'dan başladığı sandık başkanları toplantılarını, Bigadiç ilçesinde yapılan son toplantı ile tamamladı.22 ilçede sandık başkanları ile bir araya geldiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Bundan sonra salonda değil, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızla beraber sahada olacağız"dedi.Balıkesir'de rekor düzeyde 'evet' oyu için seferberlik başlattıklarının altını çizen Demiraslan, "AK Parti cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasa değişikliği için il genelinde tüm alt yapı çalışmalarını tamamladı. Bundan sonra teşkilatlarımızla ev ev dolaşarak, yeni sistemi vatandaşımıza anlatacağız. Uykusuz kalacak, sahada olacağız. Partililerimizde bu heyecanı gördüm. 'Yeni Türkiye için evet.', 'Güçlü bir Türkiye için evet', sloganımızla, eveti vatandaşımıza anlatacağız "diye konuştu.