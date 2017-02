10.02.2017 12:56:51

AK Parti referandumda pozitif dil kullanacak

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından 16 Nisan'da yapılması düşünülen referandum sürecinde parti olarak 'Hayır' propagandası yapanların kullandığı negatif dil yerine pozitif bir dil kullanacaklarını ve provokasyonlara izin vermeyeceklerini söyledi.AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Sir Winston Kafe'de Manisa'daki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.AK Parti'ye yoğun bir ilgi olduğunu belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli bir taraftan hayırlı olsun ziyaretli bir taraftan da teşkilat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. İlçe ziyaretlerine Kırkağaç ve Soma ile başladıklarını anlatan Mersinli çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra 16 Nisan'da bir halk oylaması süreci yaşayacağını dile getiren Mersinli, "Biz buna Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz. Halk oylaması sürecinde çok yoğun çalışmalarımız olacak. Genel merkezimi tarafından bastırılan 18 maddelik kitapçığı teşkilatlarımızdaki eğitim çalışmalarımızda kullanacağız. Halkımızla daha fazla temas edebilmek için de broşürlerimiz var. Bunları da halkımıza dağıtacağız" diyerek eğitimlerin Soma'dan başlamak üzere tüm kademelere bir hafta süreyle verileceğini anlattı."Alanlara çıktığımızda ortak bir dil kullanmak istiyoruz." diyen Mersinli şunları söyledi: "Alanlara çıktığımızda kendimizi daha iyi ifade etmek istiyoruz ve Evet kampanyamızı parti olarak sahipleneceğiz. Burada Evet sadece AK Parti'nin meselesi değil Türkiye'nin meselesi olduğunu biliyor ve böyle düşünüyoruz. Buradan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin meclisteki tutumu, grup toplantılarındaki tutumu ve parti genel merkezinin teşkilatlara yansıyan tutumu bizi çok memnun ediyor. Teşkilatlarda da MHP'nin inşallah 'Evet' diyeceğini görüyoruz. Onlar da ifade ettiler. Bu konuda MHP il teşkilatı, ilçe teşkilatları ve ülkü ocakları tavırlarının 'Evet' olacağını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisinden seçilmiş Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün kendisinin de partisinin genel merkezinin emrinde olduğunu iki üç hafta önce söyledi. Fakat Manisa'nın beklentisi Sayın Ergün'ün tavrını Manisa kamuoyu merak ediyor. Çünkü seçilmiş olduğu partinin disiplinine ve ilkelerine uygun hareket etmelidir diye düşünüyoruz. O da kendi tavrını ve kararını kamuoyuna açıklarsa bu bizde de memnuniyet oluşturacaktır. Kendisine de buradan bir çağrıda bulunmuş olalım."Yapacakları eğitim çalışmalarının ardından halkla buluşacaklarına dikkat çeken Mersinli, "Diğer siyasi partiler de kendi çalışmalarını yapacak. Bu Türkiye'nin meselesi olduğu için bu çalışmalara STK'lar da destek verecektir. STK'ların kendi çalışmaları olacaktır. Dernekler ve sendikalar da bu çalışmalara katkı verecektir. Biz Manisa'da sulh içerisinde vatandaşlarımızın kafasının karıştığı konularda aklındaki soru işaretlerini uygun bir üslupla kimseyi rahatsız ve rencide etmeden bir çalışma yürütmek istiyoruz. Bu üslubumuzu muhafaza edeceğiz." dedi.15 Temmuz sırasında ve sonrasında ortaya konan milli iradenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Mersinli, "Bu işi yapan bu işin mücadelesini yapan başta siyasiler olmak üzere yargısı, hukuku, adalet bakanlığı, hakimlerimiz, savcılarımız, bu konuları yürüten polislerimiz, valilerimiz olmak üzere biz onların destekçisiyiz. Bu işin kesinlikle sulandırılmasını, suiistimal edilmesini istemiyoruz. Ciddi manada mücadele veriyorlar. Çünkü bu casusluk örgütü ciddi bir örgüt ve gerçekten ülkemizin başına daha büyük bir bela açabilirdi. Bu işle mücadele eden herkesin sonuna kadar yanındayız. Kesinlikle at izi it izine karışmadan çok güzel bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Bu işle mücadeleye gölge düşürmeye çalışan ve sulandırmaya kalkışanların da karşısındayız. Büyükelçi suikastında gördük ki bu işe bulaşan ve devletin sızanların belki de sadece yüzde 30'u 50'si temizlendi. Devletimizi bu mikrop yuvalarından bu insanlardan kurtaracağız diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu."Manisa'daki 'Evet' oyu Türkiye ortalamasında olacak"Referandum süreci boyunca Manisa halkından herkesin elini sıkacaklarını anlatan Mersinli, "Biz bu konuda çok önceden çalışma yapan bir partiyiz. Şuanda sandık görevlilerimiz müşahitlerimiz, okul sorumlularımız ve kamp sorumlularımız geniş bir teşkilat olarak çalışmaları yürütüyoruz. Yüzde 99 bu çalışmaya hazırız. Sadece 400 kişilik vatandaş grubuna bir sandık düşüyor. Bununla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunun bir düzenlemesi olursa ufak tefek bir problem yaşanır onu da birkaç günde hallederiz. Genel merkezimiz de çalışmanın startını vermek üzere. Biz alanlara yavaş yavaş indik. Sloganlarımız ortaya çıkıyor. Manisa'da şu olur bu olur diye bir oran vermek istemiyorum ama Manisa Teşkilatımıza ve halkımıza inanıyoruz. 'Evet' oyunun Türkiye ortalamasında çıkacağına inanıyoruz. Bütün gayretimiz bu olacak. Bu konuda hem Başbakanımızın hem de Cumhurbaşkanımızın elini kuvvetlendirecek sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.Herkesin 'Evet' veya 'Hayır' deme konusunda özgür olduğunu ve kendilerinin kampanya sırasında negatif bir dil kullanmayacaklarını anlatan Mersinli konuşmasını şöyle tamamladı: "Hayır da rahat bir şekilde propagandasını yapsın Evet de. Sonuçta vatandaşımız karar verecek. Seçmen ve sandık demokrasinin en temel göstergesi. Bu konuda biz 'Hayır' kampanyalarındaki negatif üslubu biz konuşmalarımızda pozitife çevireceğiz. Sadece bunu biz parti olarak yapmayacağız. STK'lar da Milliyeti Hareket Partisi de bu noktada yoğun çalışmalar yapacak. Biz nezaket dillini çok dikkatli kullanacağız. Provokasyonlara karşı da vatandaşlarımızı uyarıyoruz."Mersinli her ay basınla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.