10.02.2017 17:34:56

AK Parti, referandum öncesi sahalara 'Tabii ki evet' şarkısıyla inecek

AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi kapsamında yapılacak referandum öncesi sahalara çıkacağı şarkı belli oldu. AK Parti'nin sahalarda 'Tabii ki evet' şarkısıyla olacak.

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AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi kapsamında yapılacak referandum öncesi sahalara çıkacağı şarkı belli oldu. AK Parti'nin sahalarda 'Tabii ki evet' şarkısıyla olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Tuzgölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Kumu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini bugün onaylayarak Başbakanlığa gönderdi. Bundan sonraki süreçte gözler, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı takvime çevrildi. AK Parti, yapılacak referandum öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Parti, referandum için sahalara inecek ve sahalarda halka 'Tabii ki evet' şarkısıyla hitap edecek.