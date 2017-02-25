25.02.2017 13:49:23

AK Parti, referandum için hazırlanan 3 şarkıyı kamuoyuna tanıttı

AK Parti, 16 Nisan referandumu için hazırlanan 3 şarkı kamuoyuna tanıttı.

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AK Parti, 16 Nisan referandumu için hazırlanan 3 şarkı kamuoyuna tanıttı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyasının detayları Ankara Arena Spor Salonu'nda açıklandı. Programda, 'Evet diyoruz', 'Milyonlarca evet' ve 'Evet ile güçlü Türkiye' şarkıları olmak üzere toplamda 3 şarkı kamuoyuna tanıtıldı.Öte yandan, yabancı konuklar için simültane çeviri yapıldı. Program boyunca Twitter üzerinden oluşturulan 'DaimaMilletKararımızEvet' hastangi zirvede kaldı. Kampanya, vatandaşlara işaret diliyle de anlatıldı. Yıldırım, konuşmasının sonunda, kampanya için hazırlanan şarkının bir bölümünü seslendiren Azra Ecemsu Gümüş ile sahneden indi.