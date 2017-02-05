05.02.2017 14:40:17

AK Parti referandum çalışmalarına devam ediyor

AK Parti İl Teşkilatının referandum çalışmaları ile birlikte yürüttüğü vatandaşın sorunlarını dinleyip çözüm önerileri aramak için yaptığı geziler dur durak bilmeden sürüyor.

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AK Parti İl Teşkilatının referandum çalışmaları ile birlikte yürüttüğü vatandaşın sorunlarını dinleyip çözüm önerileri aramak için yaptığı geziler dur durak bilmeden sürüyor.İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çiçeği burnunda il teşkilatı yöneticileri Palandöken ve Aziziye İlçe teşkilatlarına giderek burada ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Nisan ayında yapılması planlanan Referandum öncesinde ilçe teşkilatlarından bilgi alan İl Başkanı Öz, Erzurum'un geçmiş yıllardaki destek rekorunu artırmasını ümit ettiklerini söyledi.İlçe teşkilatlarının referandum çalışmaları için her defasından daha çok özveri göstermesinin gerekliliğine işaret eden Öz, "Siyasetin gri alanı var. Bu alanın dışına çekmemiz lazım. Göreve geldikten sonra özellikle sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Klasik parti kavgaları içerisinde olacak bir insan değilim. Böyle bir tarzım ve yapımda yok. Bana bir sürü mesajlar çekiliyor bana falan böyle yapıyor filan şöyle yapıyor diye. Ben insanların yaptığı işe bakıyorum. Kimi adamın olduğu önemli değil. Erzurum'da kimi adamı olursanız olun. Erzurum'un adamısınız" dedi.AK Parti Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ise il teşkilatının başarılı olacağına yönelik kanaatlerini dile getirdi. Referandum öncesinde Palandöken ilçe teşkilatı olarak canhıraş çabalarla rekora gitmeyi hedeflediklerini aktaran Ömeroğlu, "İlçemizde ağırlamak bizleri mutlu etti. Yeni görevinizde ekibinize ve size başarılar diliyorum. Ekibinizle ve sizin önderliğinizde AK Parti olarak daha iyi yerlere geleceğiz. AK Parti Palandöken ilçe Başkanlığı olarak yapılacak olan referanduma çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz" diye konuştu.Keleş: "Hedefimiz yüzde 90"Daha şimdiden halkın referandum heyecanıyla partililerden bile çok çalıştığını gözlemlediklerini anlatan Ak Parti Aziziye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş, "Çok üst noktada göreve gelen Ak Parti İl Başkanımız Mehmet Emin Öz'e her zaman yanındayız. İnşallah referandumda oy oranını tutturacağız. Biz AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığı olarak yüzde 90 oy hedefini tutturmayı istiyoruz." İfadelerini kullandı.Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Göreve geldikten sonra özellikle sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Klasik parti kavgaları içerisinde olacak bir insan değilim. Böyle bir tarzım ve yapımda yok. Bana bir sürü mesajlar çekiliyor bana falan böyle yapıyor filan şöyle yapıyor diye. Ben insanların yaptığı işe bakıyorum. Kimi adamın olduğu önemli değil. Erzurum'da kimi adamı olursanız olun. Büyük oranda Erzurum'un adamısınız. Bunlar hoş değil. Bizler birbirimize yakın adamlarımız. Bu girdaptan kendimizi çıkarmamız lazım" şeklinde konuştu.