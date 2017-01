28.01.2017 16:43:44

AK Parti Palandöken İlçe danışma meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı Ocak Ayı Genişletilmiş Danışma Meclisini gerçekleştirdi.

AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı Ocak Ayı Genişletilmiş Danışma Meclisini gerçekleştirdi.Necip Fazıl Kısakürek Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Ocak Ayı Genişletilmiş Danışma Meclisi gündemini ağırlıklı olarak referandum çalışmaları ve bilgilendirmeleri oluşturdu.AK Parti Palandöken İlçe Başkan'ı Haktan Ömeroğlu konuşmasının başında kadın kollarına hususi teşekkür etti. Ömeroğlu Nenehatun'un deyişini örnek vererek "benim evladım annesiz yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz." düsturunun bugün AK Parti Palandöken Kadın Kollarında da olduğunu vurguladı. Haktan Ömeroğlu "Milletin evlatları genci ile yaşlısı ile bombaları, tankları bertaraf etti. Bugün sıra sistemin içine çöreklenmiş olanların bertaraf edilmesinde ve birileri tarafından haksız olarak takılmış prangaları çıkarıp atmaktadır. Anayasa çalışmaları şer odaklarının sonunun başlangıcı olacaktır. Anayasa Değişikliği için yapılan çalışmalarda Meclis gerekli çalışmaları yapmış, gecesini gündüzüne katarak çalışmıştır; şimdi sıra bizdedir. Ak kadrolarımıza her defasında bize daha çok iş düşüyor dedik, sahada olmalıyız dedik, bugün yine aynı şeyleri söylüyoruz. Gün birlik günüdür, gün dirlik günüdür! Vakit sahada olma vaktidir. Gençlerimizden, Hanımefendilerden teşkilatımızın tüm mensuplarından istediğimiz ülkemizin geleceği, refahı, çocuklarımızın huzuru için fedakarlıktır. Referandum için her evet ülkemizin aydınlık yarınlarına atılmış bir tohumdur. Her evet darbe anayasasından kurtulmak için bir umuttur. Referandum sonuçları açıklandığında eyvah dememek için kapı kapı dolaşıp süreci desteklemeliyiz. Bu süreçte esas olan birliktir. Bugün itibariyle tüm ötekileştirmelere son vererek Erzurum'dan Türkiye'ye bir evet mesajı gönderelim" mesajını verdi.Danışma Meclis Toplantısında Palandöken İlçe Teşkilatının yapmış olduğu çalışmalardan bahsedildi. Palandöken Kadın ve Gençlik Kollarının almış olduğu dereceler dolayısıyla tebrik edildi.Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Palandöken Belediye Başkan'ı Orhan Bulutlar, AK Parti Grup Başkan Vekili Mevlüt Doğan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Karadabağ ve Muhammed Sunar, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkan'ı Ömer Faruk Yarba, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İlçe Başkan'ları katılım gösterdi.