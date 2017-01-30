30.01.2017 11:44:33

AK Parti Özalp İlçe Başkanlığı sahaya indi

VAN (İHA) â€' AK Parti Özalp İlçe Başkanlığı, referandum çalışmalarının startını verdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

VAN (İHA) â€" AK Parti Özalp İlçe Başkanlığı, referandum çalışmalarının startını verdi.Açıklamalarda bulunan AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, ocak ayının sonuna kadar mahalle başkanları ve sandık başkanları toplantılarını tamamlayacaklarını söyledi. Yıldırımçakar, "Referanduma kadar önümüzde 3-4 aylık bir süre var. Bu süre içerisinde çok iyi çalışma yapmak zorundayız. Ekibimle birlikte referandum çalışmalarına başladık. İlk olarak ilçe merkezi ve mahallerde sandık başkanlarının belirlenmesini yaptık. Teşkilatımızla toplantılarımızı yaptık. Bu toplantılarda referanduma halkımızın 'evet' demesi doğrultusunda sahada olan teşkilat mensuplarımıza bilgilendirme yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemini öncelikle kendi teşkilat mensuplarımızın özümsemesi ve halka doğru bir şekilde bu sistemin faydalarını anlatabilmesini sağlamak istiyoruz. Ay sonuna kadar teşkilat içi çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.İlçe merkezi ve mahalleri tek tek gezdiklerini belirten Yıldırımçakar, "Gittiğimiz her mahallede vatandaşlarla da bir araya geliyoruz. Şu ana kadar gittiğimiz yerlerde bize yansıyan olumsuz bir tablo yok. Hava şartlarının olumsuz olması bile bize engel değildir" dedi.