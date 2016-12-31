31.12.2016 18:40:06

AK Parti Ortaköy Danışma Meclisi yapıldı

AK Parti Ortaköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

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AK Parti Ortaköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse, Ortaköy'den sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Urhan, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.İl Başkan Yardımcısı Murat Günay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan İlçe Başkanı Osman Kara, ilçe teşkilatı olarak yaptıkları faaliyetleri anlattı. Kadın ve gençlik kolları başkanlarının da kısa birer selamlama konuşması yaptığı toplantıda partililer de sorunlarını aktardılar.Toplantıda daha sonra söz alan İl Başkanı Mehmet Karadağ, teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgileri yürütülen çalışmaları paylaştıktan sonra genel bir durum değerlendirmesi yaptı.AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, referandumdan Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi yeniden dünyada lider ülke olması için çok önemli olduğunu belirtti.Göreve geldikten sonra özellikle de teşkilatlara yönelik yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Karadağ,Milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri ile her ay sürekli olarak toplantılar yaptık. Bu toplantılarda istişarelerle hem sorunlarını dinledikleri, hem de birbirleri arasındaki koordinasyonu sağlamanın yolunu açtık. Toplantılarda belirlenen sorunları da ilgili kurumlara ve genel idare konusunda da çözümü için milletvekillerine ilettik. AK Parti iktidarı döneminde başta yol olmak üzere altyapı konusunda ciddi mesafe kat edilirken Ortaköy'de bundan nasibini aldı " şeklinde konuştuOrtaköy'de Şapinuva gibi Hitit Uygarlığının önemli bir merkezi, İncesu Kanyonu gibi bir derya olmasına rağmen iyi değerlendirilemediğini dile getiren Karadağ, turizm ile ilgili projeler hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.Bunun için de belediyelerin tanıtım faaliyeti yapması gerektiğine işaret eden Karadağ, küçük belediyelerin bu konuda bütçelerinin yetersiz kaldığını, bunu aşmak için arayış içerisinde olduklarını kaydetti.Konuşmasında referandum sürecine ve 15 Temmuz darbe girişimine değinen İl Başkanı Karadağ, "15 Temmuz'da FETÖ başarılı olsaydı, biz bugün bu toplantıyı yapıyor olamazdık. Türkiye'de koalisyonlar ve darbeler döneminin kapanması, hizmetlerin etkin ve çabuk getirilmesi için referandum ile birlikte yönetim sisteminin değiştirilmesi gerekiyor. Yapılacak Referandumda en iyi sonucun alınması halinde Türkiye'nin önünde hiçbir kimse duramaz " ifadelerini kullandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek adamlık için bu sistemin değiştirilmesini istiyor" denildiğini hatırlatan Mehmet Karadağ, "Tayyip Erdoğan'ın buna ihtiyacı yok. Zaten şu anda devletin başında. Bu millet onu o kadar çok seviyor ki ikinci dönemde de Cumhurbaşkanı seçilir. Erdoğan'ın derdi, bu ülkenin yücelmesi, Türkiye'nin geçmişte Osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi yeniden dünyada lider ülke olmasıdır. Başka da hiçbir derdi yok" diye konuştu.Terör örgütleri vasıtasıyla ülkenin önüne kesmeye çalıştıklarını dile getiren ve komşu ülkelerde yaşanan terör olaylarından da örnekler veren Karadağ, "Biz şu anda Irak'tan ve Suriye'den gelen 3 milyonun üstünde mülteciye kucak açmış güçlü bir ülkeyiz. Ama, bizim başımıza böyle bir şey geldiğinde gidecek hiçbir yerimiz yok. Biz, vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için ancak ölüme gideriz" dedi.Teşkilatlar toplantılarına kuruluştan beri görev yapmış herkesin davet edildiğini belirten Karadağ, vefanın öneminden bahsederken, "geçmişe vefası olmayanın, geleceği teminat altında olamaz" ifadelerini kullandı."Ortaköy'e yol müjdesi"AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Çorum-Ortaköy yoluyla ilgili olarak yaşanan gelişmeleri ilçe halkı ile paylaştı. İlçe danışma meclisinde konuşan Karadağ, Çorum-Ortaköy yolu ile ilgili olarak Karayolları yetkilileriyle yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı.Ortaköy ilçe merkezindeki 1.5 kilometrelik geçişin sıcak asfalt olacağını bildiren Karadağ, Karayollarının çalışma mevsimi ile birlikte çalışmalarına başlayacağını kaydetti.Çorum-Ortaköy Karayolu ile ilgili son gelişmeden de bahseden İl Başkanı Karadağ, Çorum-Cemilbey arasının ihalesinin yapıldığını, şu anda itiraz olduğu için iş tesliminin uzadığını, itirazın neticelenmesinin ardından çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi.Cemilbey ile Ortaköy arasını için proje çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Karadağ, 2017 yılı sonuna doğru da ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini belirterek, "Ortaköy'ümüze iki aşamalı yapılacak olan yolumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.Karadağ, yol konusundaki çalışmaları bizzat yakinen takip edeceklerini de sözlerine ekledi.