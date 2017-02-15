15.02.2017 23:43:26

AK Parti o ismin istifasını istedi

AK Parti'nin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in istifasını istediği ortaya çıktı...

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in anayasa değişikliği referandumuyla ilgili, "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olun" sözleri üzerine, parti yönetimi Erdem'in istifasını istedi.

AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, konuyla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Olayı öğrenir öğrenmez, Manisa il başkanımızı hemen aradım ve bu il başkan yardımcısının bu akşamdan itibaren istifasını almasını istedim" dedi.

Ataş, "Bizim felsefemizle asla bağdaşmayan böyle bir görüşü ifade eden bir kişinin partimizin yetkili organlarında yeri olamaz. İl başkanımızdan bu kişiden hemen konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmasını istedim. Çünkü bu maksadını ve haddini aşan, bizim asla tasvip edemeyeceğimiz bir görüştür. Biz demokrasiyle inanan insanlarız. Referandumda vatandaşlarımız tarafından kullanılacak evet oylarının da hayır oylarının da bizim başımızın üstünde yeri vardır.

Cumhurbaşkanımızdan Başbakanımıza, partimizin bütün yetkili kurullarında görev alan arkadaşlarımızın da görüşleri. Başından beri görüşleri böyledir. Anlaşılıyor ki bu arkadaşımız hislerine ve duygularına kapılmış böyle bir açıklama yapmış. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

​AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, referandumla ilgili olarak, “Size tek bir benzetme yapayım. Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun. Gerek kendi içimizde gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” ifadelerini kullanmıştı.

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