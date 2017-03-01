01.03.2017 19:38:08

AK Parti'nin Tokat mitingi

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım: (3)- 'Gençler 18 yaşında gidiyor oy kullanıyor, muhtar seçiyor, milletvekili seçiyor, belediye başkanı seçiyor ama kendisi seçilmeye gelince 'Sen daha küçüksün biraz bekle'. Ne kadar bekleyecek? 25 yaşına kadar. Kardeşim 'Seç' demeye gelince gençleri hatırlıyorsun da 'Ben de seçileceğim, ben de sorumluluk alacağım, ben de siyasetin içinde olacağım' diyen g

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Gençler 18 yaşında gidiyor, oy kullanıyor, muhtar seçiyor, milletvekili seçiyor, belediye başkanı seçiyor ama kendisi seçilmeye gelince 'Sen daha küçüksün biraz bekle'. Ne kadar bekleyecek? 25 yaşına kadar. Kardeşim 'Seç' demeye gelince gençleri hatırlıyorsun da 'Ben de seçileceğim, ben de sorumluluk alacağım, ben de siyasetin içinde olacağım' diyen gençlere neden karşı çıkıyorsun? Gençler unutmayın, 18-25 yaş arasında 7,5 milyon gencimiz var, bu gençlerin siyasete girmesine, seçilmesine Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkıyor. Siz sandıkta bunun cevabını vermeye hazır mısınız?" dedi.

Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasına verdiği kısa aranın ardından, konuşmanın gerçekleştirildiği platforma üzerilerinde gelinlik ve damatlıkla Gönül Refahiyeli ve Fatih Coruş çifti çıktı. Başbakan Yıldırım, "Gençler 'Biz 16 Nisan'ı bekleyemeyiz, o kadar vaktimiz yok', onlar bugün kararı vermişler, siz de şahitlik ediyor musunuz? Şahit misiniz?" diye konuştu.

Vatandaşların "Evet" diye karşılık vermesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Allah mübarek etsin, tebrik ediyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın, "Fatih, Gönül'ü eş olarak kabul ediyor musun?" diye sorması üzerine, damat, "Sizin ve Tokatlıların huzurunda sonsuza kadar 'Evet' diyorum." karşılığını verdi.

Gönül Refahiyeli'nin, hemşehrisi olduğunu dile getiren Yıldırım, "Gönül, Fatih'i eş olarak kabul ediyor musun?" dedi. "Bütün kalbimle evet." cevabını alan Yıldırım, "Ben şimdi nikah memuru oldum. Ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesut bahtiyar eylesin, Allah iki cihan saadeti versin." ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun platforma çıkması üzerine ise Başbakan Yıldırım, Eroğlu'na geç kaldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Evlilikte, bir sır vereyim mi sana? İtaat et, rahat et. Bir de birbirinize 'Peki' demesini bilin. Biriniz sinirlendi mi öbürü 'Peki' diyecek veya tersini yapacaksınız, gül gibi geçinip gideceksiniz. Aslında evlilik uzun ince bir yol ama telaşlanmayın o yolları sizin için uzun duble yol haline getirdik. İşiniz kolay olacak. Bu yolda zaman zaman zorluklarınız olacak. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız, mutlulukları da paylaşıp artıracaksınız. Böylece bir ömür boyu sevgiyle, samimiyetle, sadakatle beraber mutlu şekilde bu evliliği sürdüreceksiniz." dedi.

- Evlilik cüzdanını Başbakan Yıldırım verdi

Gençlerin çok şanslı olduğunu, evliliklerine ve mutluluklarına on binlerce Tokatlı'nın şahitlik ettiğini söyleyen Yıldırım, "Defteri vermeden önce Cumhurbaşkanımızın da size bir öğüdü var, selamı var. Anladınız değil mi? Daha açık söyleyeyim mi? Senin haberin yok, bak orada işaretleri görüyorsun, artmış, artmış, görüyorsun. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur 'rabia' olur. Allah hayırlı, uğurlu etsin, mesut, bahtiyar etsin, en kötü gününüz böyle olsun." diye konuştu.

Evlilik cüzdanının geline mi, damada mı verileceğini vatandaşlara soran Yıldırım, vatandaşlardan gelen Gönül Refahiyeli'ye verilmesi mesajı üzerine üzerine latife yaparak "Fatih, laf aramızda sen doğuştan kaybetmişsin. Yapacak bir şey yok ama ben sana bir kıyak yapayım, bu cüzdanı sana vereyim, bunu gerçek sahibine, Gönül'e sen teslim et de ilk günden ayrı, gayrı olmasın." dedi.

Daha sonra çifte hediyelerini takdim eden Yıldırım, "Kime niyet, kime kısmet. Demek ki bu gençlerin de bugün bu mutluluğuna Tokat'ta on binlerin önünde şahitlik etmek varmış. Allah mesut, bahtiyar etsin." ifadesini kullandı.

- "Siz bizim geleceğimizsiniz"

Gelin ve damadın platformdan ayrılmasından ardından konuşmasına devam eden Yıldırım, anayasa değişikliğine karşı çıkanlar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunlar niye bu değişikliğe karşı çıkıyorlar anlamak mümkün değil. Biz diyoruz ki 'Yargı bağımsız, Anayasa'da yazıyor, bağımsız olması yetmez, tarafsız da olsun', kötü bir şey mi? 'Yok olmaz' diyorlar, karşı çıkıyorlar. Biz diyoruz ki gençler 18 yaşında gidiyor oy kullanıyor, muhtar seçiyor, milletvekili seçiyor, belediye başkanı seçiyor ama kendisi seçilmeye gelince 'Sen daha küçüksün biraz bekle'. Ne kadar bekleyecek? 25 yaşına kadar. Kardeşim 'Seç' demeye gelince gençleri hatırlıyorsun da "Ben de seçileceğim, ben de sorumluluk alacağım, ben de siyasetin içinde olacağım' diyen gençlere neden karşı çıkıyorsun? Gençler unutmayın, 18-25 yaş arasında 7,5 milyon gencimiz var, bu gençlerin siyasete girmesine, seçilmesine Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkıyor. Siz sandıkta bunun cevabını vermeye hazır mısınız?"

"Türkiye'de gençler apolitik, siyasetle ilgilenmiyor." şeklindeki eleştirileri hatırlatan Yıldırım, "Öyle mi? Hayır, bal gibi de ilgileniyorlar, niye? 15 Temmuz'a gidelim, 15 Temmuz'a. Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyan, 'Bu bir kalkışma' dediğimizde meydanlara inen en önce gençler oldu. Tanklara, toplara, uçaklara karşı göğsünü siper eden, bayrağı yere düşürmeyen sizdiniz, gençlerdiniz. Siz, bizim gururumuzsunuz, siz bizim geleceğimizsiniz." diye konuştu.

(Sürecek)