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AK Parti'nin Tokat mitingi
01.03.2017 19:11:56

AK Parti'nin Tokat mitingi

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım: (2)- 'Bizim bu ülkede artık darbelerle, vesayetlerle, dayatmalarla kaybedecek bir günümüz bile yok. Daha hızlı yol almamız lazım. Cumhuriyetimiz 100'üncü yılına giderken muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi ulaştırmak, Türkiye'yi dünyada parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokmaya ahdettik, karar verdik, bunun için sandığa gideceğiz'- 'Bu millet öyle b

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim bu ülkede artık darbelerle, vesayetlerle, dayatmalarla kaybedecek bir günümüz bile yok. Daha hızlı yol almamız lazım. Cumhuriyetimiz 100'üncü yılına giderken muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi ulaştırmak, Türkiye'yi dünyada parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokmaya ahdettik, karar verdik, bunun için sandığa gideceğiz." dedi.

Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, halka hitap etti.

Öncelikli işlerinin anayasa değişikliği olduğunu belirten Yıldırım, "Bizim orada bir söz var 'önce şeblediğini boyayacaksın', önümüzdeki işi bir halledelim." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gidin namusunuzla, şerefinizle, onurunuzla 'hayır' oyu verin." dediğini aktaran Yıldırım, "Bu ne demek? Bu ne biçim bir laf? Böyle bir üslup olur mu? Ana muhalefet partisi Genel Başkanı nasıl böyle bir dil kullanabilir? Bu 'evet' diyenlere hakarettir. Bu 'evet' diyenlere saygısızlıktır. Bu dil birleştirici değil, bu dil ayrıştırıcı bir dildir. Yani 'evet' diyen namuslu değil, onurlu değil, şerefli değil. Hadi oradan. Bu millet öyle bir millet ki tuzağa düşmez 'evet' de verir, 'hayır' da verir. Ne verirse verir başımız gözümüz üstünde yeri vardır. Biz, asla bunların seviyesine inmeyeceğiz." vurgusu yaptı.

Yıldırım, Tokat'ta "Güneş yarasalara çirkin gözükür" diye bir söz olduğunu anımsatarak, "Bunlar istedikleri kadar rahatsız olsun, güneş evelallah 16 Nisan sabahı Türkiye'nin üzerine doğacak. Bunlar Tokat'a gelirse, siz bunları doğru Ballıca kayalıklarına götürün, Ballıca Mağarası'nın güzelliklerini görsünler. Hem de güneşin, aydınlığın kıymetini anlasınlar." ifadelerini kullandı.

- "Bunlarla vakit kaybetmeyelim"

CHP'nin bugüne kadar Türkiye'nin hayrına, faydası olan bir işe "evet" demediğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılacak bunlar ne diyor? Hayır. Dünyanın en büyük havalimanı yapılacak bunlar ne diyor? Hayır. Hızlı tren yapılacak 'hayır'cılar yine en önde. Marmaray, 150 yıllık ecdadımızın, dedelerimizin hayali gerçeğe dönecek yine bunlar 'hayır' safında. Bunlar her şeye 'hayır' der ama köprüyü yapıp bitirdiğiniz zaman herkesten önce onlar geçerler. Böyle de bir huyları var. Bugün de 'hayır' diyorlar, 'hayır' demekle kalmıyor, 'evet' diyenlere de ileri geri laf ediyorlar. Biz bunlara gülüp geçeceğiz. Bunlarla vakit kaybetmeyelim.

Türkiye'yi bugünlere getiren AK Parti, bundan sonra da 16 Nisan'dan sonra da güçlü iktidar, kalıcı istikrar ilkesiyle, esasıyla kararlılıkla yoluna devam edecek. Ben buradan bir çağrı yapıyorum, CHP 'hayır' çağrısı yapacak, HDP 'hayır' çağrısı yapacak, PKK da 'hayır' diyecek, FETÖ de 'hayır' diyecek ama bu millet, Tokat, Allah'ın izniyle gür sesiyle Cumhuriyet Meydanı'ndan 'evet, evet, evet' diyecek. Muhalefetin bu tavrından sonra, üslubundan sonra CHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne, diğer partilere gönül veren kardeşlerimiz, Türkiye'nin aydınlık yarınları için 'evet' mührünü sandıkta basacaklar. MHP'ye gönül veren ülkücü, milliyetçi kardeşlerim de 'evet' diye bu kervana işin başından beri dahil oldular."

Başbakan Yıldırım, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin "Bu referandumda 'evet' çıkarsa biz biteriz." dediğini ifade ederek, "Evet çıkacak, siz de biteceksiniz, FETÖ de bitecek. 16 Nisan'da sandığa gidiyoruz ve 18 maddelik anayasa değişikliği için kararımızı veriyoruz." dedi.

- "Hükümeti de sandıkta siz kuracaksınız"

Neden anayasa değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizim bu ülkede artık darbelerle, vesayetlerle, dayatmalarla kaybedecek bir günümüz bile yok. Daha hızlı yol almamız lazım. Cumhuriyetimiz 100'üncü yılına giderken muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi ulaştırmak, Türkiye'yi dünyada parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokmaya ahdettik, karar verdik, bunun için sandığa gideceğiz. Güçlü Türkiye için var mısınız, aydınlık yarınlar için hazır mısınız? Yeni sistemle seçim yapıldığı, sandıklar açıldığı andan itibaren 5 yıl görev yapacak hükümet belli oluyor. Seçimin kimi kazandığına siz karar vereceksiniz, kapılar arkasında birileri karar vermeyecek. Hükümeti de sandıkta siz kuracaksınız.

Bu ülkede, Türkiye'de hükümetler kurulamadı çok büyük bedeller ödendi. Seçimden eğer tek parti çıkmazsa o zaman işler kötü. Ayıkla pirincin taşını. Günlerce hükümet kurulmaz, hükümet kuruluncaya kadar da hayat durur, ekonomi durur, işler durur. Peki böyle kurulan hükümetten hayır gelir mi? Bu memlekette 25 gün süreli hükümetler kuruldu. Düşünün yıl 1923, şimdi 2017, 94 sene geçmiş, eğer her hükümet 5 yıl görev yapsaydı, bırakın 5 yılı 4 yıl görev yapsaydı 65'inci hükümete sıra 2183 senesinde gelecekti. Şu hale bak, hükümet ömrü 16 ayı geçmiyor. 16 ayda ne yapacak? Gelir tebrikleri kabul eder, brifingleri alır, ondan sonra valizini toplar vedalaşmaya başlar. Hizmet. Niksar-Tokat yolu ne olacak? Çamlıbel Tüneli'ni kim yapacak? Ama onu da yapan bulunur, onun da bir Ferhat'ı vardır. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları."

(Sürecek)


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